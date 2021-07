Borgo delle Meraviglie, musica nel weekend con Sol Duo, Duje Paravise e Albarock

Torna la musica nel Borgo delle Meraviglie, all’interno del centro storico di Bisceglie, con tre serate ad ingresso gratuito per tutti i gusti e per tutte le età.

Ad aprire gli appuntamenti del fine settimana, venerdì 30 luglio alle ore 21 in Piazza Duomo, ci sarà l’esibizione dal vivo di Sol Duo, coppia musicale formata da Annamaria Carrieri, vocal coach e cantante pop con un evidente timbro soul, e dal camaleontico musicista Daniele Lamarca. Il loro repertorio spazia dal blues al funky, contaminando anche i più famosi brani della musica italiana.

Sabato 31 luglio, sempre alle ore 21 in Piazza Duomo, toccherà invece al duo “Duje Paravise”, formato dal chitarrista e cantante Domenico Mezzina e dal clarinettista Carlo Vitate. Un’esperienza musicale che nasce dall’amicizia che lega i due Maestri da molti anni e dalla passione in comune per la canzone partenopea. Nel Borgo delle Meraviglie proporranno un programma che abbraccia la canzone napoletana dal 1500 al 1900, con i brani che hanno fatto la storia del genere.

Si chiude domenica 1 agosto con un “Viaggio tra le note”, fantasia musicale di Albarock Band, in programma alle ore 21 in Piazza Tre Santi. Un tuffo nel passato tra i migliori brani italiani di Bertè, Giorgia, Mango, Tozzi, Dalla, e indimenticabili successi internazionali da Gloria Gaynor ai Queen. In Piazza Tre Santi, dalle ore 19 di domenica, sarà inoltre allestito un punto degustazione a cura di Assolocali per valorizzare i sapori e i prodotti della nostra terra.

Il Borgo delle Meraviglie è una iniziativa organizzata da Gal – Ponte Lama, Confagricoltura Bisceglie, Confcommercio Bisceglie e Associazione Borgo Antico, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Bisceglie e della Camera di Commercio di Bari.