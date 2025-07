Borgo delle Meraviglie: laboratori per adulti e bambini nella prima settimana di attività

Entra nel vivo, con la prima settimana di attività, la nuova edizione del Borgo delle Meraviglie, l’iniziativa promossa da Associazione Borgo Antico, Confcommercio Bisceglie, Gal – Ponte Lama e Comune di Bisceglie che riapre portoni, cortili e locali del centro storico per dare spazio a botteghe artigianali e commerciali e a proposte artistico-culturali.

Dal 12 luglio al 31 agosto, ogni giorno, sarà dunque possibile passeggiare su via Cardinale Dell’Olio per riscoprire origini, tradizioni, colori, suoni e odori del passato.

Primo appuntamento di questa prima settimana, lunedì 14 luglio alle ore 18.30 in Piazza Duomo, è quello con “Uncinettando”: laboratorio di avvicinamento base all’uncinetto per bambini dagli 8 ai 14 anni. Padroneggiando la tecnica dell’uncinetto ci si apre a infinite possibilità di creatività ed espressione personale. E per imparare a usare ago e filo… basta iniziare! L’evento è con prenotazione obbligatoria al 3342146830.

Martedì 15 luglio, alle 17.30 in Piazza Duomo, torna l’illustratrice Lucrezia Mastrapasqua, già protagonista dell’affollatissimo evento di apertura con le letture interattive, per uno speciale laboratorio artistico per bambini dal titolo: “Macchie, pois e meraviglia”. Il laboratorio sarà ispirato alle opere di Yayoi Kusama, riconosciuta come una delle più importanti artiste viventi del Giappone grazie al suo stile capace di combinare minimalismo, surrealismo, art brut, pop art ed espressionismo astratto attraverso la tecnica dei pois. L’evento è con prenotazione obbligatoria al 3496761649.

Mercoledì 16 luglio, alle ore 18 in Piazza Duomo, al via invece il primo appuntamento con il laboratorio di ceramica per adulti a cura de “Il fiocco creativo”. Con questo primo incontro, i partecipanti impareranno a impastare la ceramica, o più precisamente l’argilla: un passaggio fondamentale per preparare il materiale alla lavorazione. L’obiettivo è ottenere un impasto omogeneo, privo di bolle d’aria e con la giusta consistenza per essere modellato, sia al tornio che a mano. L’evento è con prenotazione obbligatoria al 3462387194.