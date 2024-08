Borgo delle Meraviglie: il calendario delle prossime attività nel centro storico

Con l’avvicinarsi della festa patronale, si intensificano le attività per grandi e piccini nel Borgo delle Meraviglie, nel centro storico di Bisceglie. Domani, mercoledì 7 agosto, alle ore 18 in Piazza Duomo, appuntamento con le letture in piazza a cura di Lucrezia Mastrapasqua. Le attività sono consigliate ai bambini dai 3 agli 8 anni. Prenotazione obbligatoria al numero 3496761649.

Si prosegue giovedì 8 agosto, ore 18, con l’apprezzatissimo laboratorio dedicati ai più piccoli a cura de Il fiocco creativo di Stefania Dilorenzo. I bambini potranno divertirsi nel creare mosaici personalizzati con il loro nome, dando libero sfogo alla loro creatività e alla loro immaginazione. L’evento è con prenotazione obbligatoria al 3462387194.

Si chiude venerdì, prima dei festeggiamenti, con il secondo appuntamento con “La Pettèghe du Dialétte” a cura del poeta e scrittore in vernacolo Nicola Ambrosino. Appuntamento in Piazza Duomo, alle ore 19.30. Una occasione per conoscere il dialetto biscegliese in maniera ironica e divertente, utilizzando parole e immagini di una volta. La seconda lezione è dedicata ai luoghi, con il titolo: “Addo Ià: u è sendiute, ma nan zacce addo ià”. È prevista, nel corso della serata, anche la partecipazione di Franco Carriera.

È possibile rimanere aggiornati su tutti gli eventi e i laboratori del Borgo delle Meraviglie seguendo le pagine social ufficiali dell’iniziativa.

La 5a edizione del Borgo delle Meraviglie è organizzata da Associazione Borgo Antico, Gal – Ponte Lama e Confcommercio Bisceglie, con il sostegno del Comune di Bisceglie e della Camera di Commercio di Bari.