Borgo delle Meraviglie, al via primo laboratorio creativo nel centro storico / INFO

Tornano, in occasione della terza edizione del Borgo delle Meraviglie, i laboratori creativi organizzati dagli artigiani e dagli artisti che animano il centro storico di Bisceglie.

Giovedì 4 agosto, dalle 18.30 alle 19.30, si terrà il laboratorio “Il Prato Fiorito”, organizzato dall’illustratrice Lucrezia Mastrapasqua e dall’educatrice Barbara Valente e ispirato al libro “La fabbrica dei colori” di Hervè Tullet.

Seguendo l’insegnamento dell’artista, scrittore e illustratore francese, Mastrapasqua e Valente hanno ideato il loro laboratorio di arte in strada, che si svolgerà in due fasi: partendo dalla lettura di una storia illustrata, per poi proseguire con un vero e proprio gioco d’arte, utilizzando tempere e pennelli.

I piccoli partecipanti al laboratorio avranno come sfondo delle loro attività la storica Piazza Duomo, nella quale potranno dare libero sfogo alla creatività e al movimento.

Per partecipare ai laboratori è necessario prenotarsi presso l’associazione Borgo Antico (via Cardinale dell’Olio, 66) o chiamando il numero 3926012185.