Borgo delle Meraviglie: a Largo Porta di Mare “Training#1 Summer Session Cre_Azioni”

Un’esperienza di jam session con musica dal vivo e danza. È questo l’evento “Training#1 Summer Session Cre_Azioni” che si terrà a Largo porta di mare oggi, 5 agosto, a partire dalle 18.30.

L’iniziativa, promossa da Sinespazio 3.0 e Collettivo Magnitudo ed inserita all’interno del programma del Borgo delle Meraviglie, è aperta a tutti gli artisti e danzatori che amano l’arte del movimento. Protagonisti e conduttori della jam session saranno Carmen De Sandi ed il musicista Giuseppe Pascucci. Al termine dell’evento, previsto per le 21.45, i partecipanti potranno usufruire di uno sconto del 20% per drink and food presso La Baguetterie Bistrot du Port.

Per info e prenotazioni scrivere all’indirizzo org.creazioni@gmail.com o ai telefoni whatsapp 3401881559 – 3474430541. Costo di partecipazione alla jam session 10 euro.