Borgo del Natale, stasera arie e canti natalizi in Piazza Duomo con il “New Chorus”

Spazio alla grande musica nel Borgo del Natale grazie al “New Chorus” diretto dal Maestro Marzia Pedone. Questa sera, domenica 19 dicembre, alle ore 20, in Piazza Duomo, risuoneranno inni, arie e canti natalizi eseguiti con maestria dal coro biscegliese, accompagnato al pianoforte dal Maestro Emanuele Petruzzella. La serata, intitolata “The Magic of Christmas”, sarà presentata da Grazia Pia Attollini.

Il coro polifonico “New Chorus” si costituisce nel 2017 per volontà di un gruppo di coristi amanti del bel canto provenienti da vari cori amatoriali ed è andato via via arricchendosi nel numero e crescendo nelle prestazioni: attualmente conta un ensemble di decine di elementi e vanta ormai numerose esibizioni.

“L’iniziativa del Borgo del Natale nasce anche dalla volontà di dare lustro ai tanti artisti e alle tante realtà musicali eccellenti della nostra città”, spiega Sergio Silvestris, Presidente di Associazione Borgo Antico, che organizza l’evento. “Quella del New Chorus è una realtà cittadina che in pochissimi anni è riuscita ad espandersi e a costruire un proprio seguito. Questa sera regalerà al pubblico un momento di serenità e buona musica grazie al talento dei cantanti che lo compongono”.