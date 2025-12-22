Borgo del Natale e mercatino della solidarietà aperto tutti i giorni nel centro storico

Questa settimana il Borgo del Natale nel centro storico di Bisceglie rimarrà aperto tutti i giorni, dalle ore 18.30 fino a serata inoltrata, fino al 26 dicembre.

Dalle ore 18, tutti i giorni, i più piccoli potranno come sempre divertirsi visitando il Grande Villaggio di Babbo Natale: il luogo dove poter trascorrere un pomeriggio in allegria tra elfi, folletti e animali del bosco, lasciandosi coinvolgere in divertenti laboratori creativi che li prepareranno all’incontro più speciale dell’anno, quello con Babbo Natale in persona, che li aspetta per leggere le loro lettere e scattarsi una foto insieme.

Per chi deve ancora provvedere ai regali per amici e parenti, sarà possibile visitare il Mercatino della Solidarietà in via Cardinale Dell’Olio, organizzato in collaborazione con numerose realtà del terzo settore cittadino. Un’occasione per acquistare oggetti e manufatti artigianali sostenendo chi ogni giorno è impegnato sul territorio con progetti di rilevanza sociale e culturale.

La sera del 22 dicembre, alle ore 20, in Piazza Duomo, si esibirà Antonio Colangelo per un momento di musica dedicata al Natale.

Il Borgo del Natale è promosso da Associazione Borgo Antico, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, Confcommercio e Assolocali.