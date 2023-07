Bonatesta e Traversa protagonisti stasera alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Antonio Bonatesta e Luciano Traversa, ricercatori dell’Università degli Studi di Bari, questa sera alle ore 19.30 alle Vecchie Segherie Mastrototaro saranno i protagonisti di “Tutto Scorre, Dove Scorre?” e cercheranno di rispondere al quesito di quest’anno “CHE COS’È L’ACQUA?” da un punto di vista storico e filosofico.

Antonio Bonatesta ha approfondito la gestione delle riserve idriche del sottosuolo nell’Italia liberale e fascista nel libro “Acqua, Stato, Nazione. Storia delle acque sotterranee in Italia” mentre Luciano Traversa ha esplorato la funzione pubblica dell’acqua nel contributo “La necessità dell’acqua fra utilitas e salubritas publica (II sec. a.C. – inizi II sec. d.C.). L’incontro è realizzato dal Dottorato in Patrimoni Storici e Filosofici per una Innovazione Sostenibile dell’Università di Bari.

Ingresso gratuito per informazioni 0808091021 e info@vecchiesegherie.it