Bob Sinclar torna protagonista a Bisceglie per il “Pop Fest Italia”

Bob Sinclar torna protagonista a Bisceglie questa sera, sabato 12 ottobre al DF Theatre. Il noto dj francese, super star internazionale, torna a esibirsi nella sesta provincia, con una tappa della rassegna itinerante “Pop Fest Italia”.

Durante il suo djset Sinclar proporrà in concerto una carrellata di successi da lui prodotti o remixati. Oltre ai cavalli di battaglia che lo hanno reso uno dei dj più amati dal pubblico di tutto il mondo, proporrà dal vivo i suoi ultimi lavori discografici quali, tra cui, “Digane” con la voce di Sofiya Nzau, “Never new love like this before” realizzata con il cantante d’origine camerunense, residente a Bari, Quinze e “Deja que llora” per la quale il dj francese ha collaborato con il duo pugliese Dual Beat.

Insieme a Bob sinclar, nella pista centrale del DF Theatre si alterneranno in consolle il duo Picca & Mars, Silvio Carrano, Peppe Di Pace, accompagnati dal vocal set di Nico P.

Infotel: 377 3713351

Apertura: 22.30