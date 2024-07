Blu Festival Jazz, stasera protagonisti il Trio di Salerno e Francesca Tandoi

Il Blue Festival Jazz prosegue con due concerti previsti per questa sera, 18 luglio, sul Waterfront di Bisceglie.

Alle ore 20:30, il Trio di Salerno aprirà la serata con un’esibizione che unisce esperienza e innovazione. Formato dal pianista-compositore e arrangiatore Guglielmo Guglielmi, dal contrabbassista Aldo Vigorito e dal sassofonista Sandro Deidda, il trio si distingue per la sua formazione inusuale che combina sax, pianoforte e contrabbasso. Il loro repertorio spazia da temi originali a personali interpretazioni di classici del jazz, colonne sonore di Ennio Morricone e canzoni della tradizione napoletana come “Passione”. La loro performance si caratterizza per un interplay sofisticato e una cura particolare delle dinamiche e delle sonorità, frutto di anni di collaborazioni e concerti in prestigiosi festival e jazz club in Italia e all’estero.

A seguire, alle ore 21:30, sarà la volta di Francesca Tandoi, riconosciuta come una delle ‘rising star’ del jazz. Pianista virtuosa, vocalist elegante e compositrice di talento, Francesca Tandoi ha conquistato pubblico e critica internazionale con la sua tecnica impeccabile e il suo incredibile senso dello swing. La sua carriera l’ha vista collaborare con artisti del calibro di Scott Hamilton, Philip Harper, e molti altri, oltre a partecipare a importanti festival jazz in tutto il mondo, da Umbria Jazz al North Sea Jazz Festival. Il suo stile, che combina tradizione e innovazione, la rende una delle artiste più interessanti della scena jazz contemporanea.

Anche per questi appuntamenti l’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti.

Il festival è promosso da Bisceglie Approdi col patrocinio del Comune di Bisceglie e la collaborazione di Vecchie Segherie Mastrototaro, Teatro Politeama Italia e delle Associazioni Madima e Artevives.