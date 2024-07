Blu Festival Jazz, Nico Marziliano Trio e Alberto Iovene per la terza serata della rassegna

Prosegue il Blue Festival Jazz con una serata con due nuovi interpreti. Stasera, 19 luglio, nella cornice del Waterfront di Bisceglie, si terranno due concerti consecutivi.

La serata si aprirà alle ore 20:30 con il Nico Marziliano Trio. Guidato dal pianista Nico Marziliano (in foto in basso), è attivo da molti anni nel panorama musicale e ha collaborato con numerosi artisti di fama internazionale, tra cui Steve Grossman, Massimo Urbani, Gianni Basso, Enrico Rava, Paolo Fresu, e molti altri. Il loro repertorio è estremamente vario e spazia dalle composizioni di jazz classico e moderno, con brani di Tyner, Barron, Evans, Petrucciani, Monk, Ellington, Powell, Silver, Corea, Hancock, alla rielaborazione di famosi standard di Gershwin, Porter, Rodgers, Kern, e Van Heusen. Il concerto del Trio presenterà una sintesi dei loro repertori maturati nel corso degli anni, includendo composizioni originali di Nico Marziliano e trascrizioni inedite di brani non presenti nei vari “Real books” esistenti in commercio.

A seguire, alle ore 21:30, sarà la volta di Alberto Iovene, pianista e compositore jazz pugliese, che presenterà il suo nuovo progetto intitolato “The New Day”. Questo lavoro, frutto di una collaborazione artistica con Daniele di Bonaventura, uno dei più grandi bandoneonisti jazz a livello internazionale, include otto nuovi brani che spaziano tra vari stili musicali, dal jazz al tango, dal latin jazz alle ballads. Il quartetto sarà composto da Alberto Iovene al pianoforte, Daniele di Bonaventura al bandoneon, Camillo Pace al contrabbasso e Mimmo Campanale alla batteria. Il nuovo album “The New Day”, pubblicato il 21 marzo 2023 con Abeat Records, ha già ottenuto riconoscimenti importanti, vincendo il “Puglia Sounds Tour Italia 2022”.

L’ingresso ai concerti è gratuito, fino ad esaurimento posti.