Björn Larsson ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro con il suo ultimo libro

Uno degli autori europei più amati eccezionalmente ospite alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie. Lunedì 11 agosto, alle ore 19.30, la libreria accoglierà Björn Larsson per la presentazione del suo ultimo libro “Filosofia minima del pendolare” (Iperborea). Una riflessione affilata e poetica sul tempo del tragitto e sul senso del movimento, tra stazioni, vagoni e pensieri.

Un appuntamento da non perdere per chi riconosce nel viaggio quotidiano molto più di uno spostamento: un tempo sospeso in cui pensare, osservare e capire qualcosa in più di sé e del mondo.

A dialogare con l’autore nel corso della serata sarà Viviana Peloso, libraia delle Vecchie Segherie Mastrototaro. Le letture saranno affidate a Nunzia Antonino.

Nel suo nuovo libro, Björn Larsson – scrittore, intellettuale e docente di letteratura francese all’Università di Lund – ci regala un saggio breve e profondo che parte da un’esperienza comune, quella del pendolare, per esplorare domande esistenziali universali.

Attraverso uno stile limpido e diretto, “Filosofia minima del pendolare” è un invito a riabitare il tempo del tragitto – spesso percepito come “tempo morto” – e a trasformarlo in occasione di riflessione e consapevolezza. Per Larsson, il pendolare è un viaggiatore del quotidiano, un individuo che vive sospeso tra due identità, due luoghi, due momenti.

L’evento, organizzato in collaborazione con Trenitalia, è a ingresso libero.