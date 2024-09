BiShorts, festival di cortometraggi a Bisceglie: il programma completo

Il Comune di Bisceglie annuncia la nuova edizione di BiShorts, il festival dedicato ai cortometraggi, che si terrà il 21 e 22 settembre prossimi in Piazza S. Francesco. L’evento, aperto al pubblico e a ingresso gratuito, celebrerà il cinema breve con proiezioni, talk e ospiti, con particolare attenzione ai talenti pugliesi.

Gli organizzatori del festival, Fabio Salerno e Dino Di Reda (Sadico Film Factory) e Alex Loprieno (WeShort), Melania Mastrapasqua e Rita Martinelli, sono pronti a presentare una selezione eccezionale di cortometraggi e di ospiti dal mondo del cinema.

Durante i due giorni del festival, gli spettatori avranno l’opportunità di scoprire nuove opere cinematografiche, interagire con i registi e partecipare alla votazione del BiShorts Award, il premio del pubblico che verrà consegnato dal sindaco Angelantonio Angarano in persona nella serata di chiusura del festival. BiShorts è un’occasione unica per mettere in luce i nuovi talenti del cinema pugliese, creando un dialogo tra artisti e pubblico.

Tra gli ospiti ci sono Guendalina Losito (L’Ultima Settimana di Settembre, Storia di una famiglia per bene), Sofia D’Elia (Folle D’Amore – Alda Merini, Hill of Vision), Federica Torchetti (Storia di una famiglia per bene, La Scuola Cattolica, Per Lanciarsi Dalle Stelle), Michele Ragno (Clorofilla, School of Mafia, Diabolik), Vito Lopriore (L’Ombra di Caravaggio, La Scelta , Il Paese delle Spose Infelici ), Claudia Lerro (Lolita Lobosco), Pietro Naglieri (Percoco – Il primo mostro d’Italia, Rimetti a noi i nostri debiti, Tulipani – Amore , Onore e Una Bicicletta) e Mingo de Pasquale (Nomi e Cognomi, Tulipani – Amore, Onore e Una Bicicletta).

“BiShorts rappresenta una straordinaria occasione per celebrare le eccellenze pugliesi che hanno raggiunto risultati ragguardevoli nel settore del cinema e dello spettacolo”, dichiara il sindaco Angarano. “È un onore per la nostra città poter ospitare un evento che non solo valorizza il talento locale, ma che premia anche la dedizione e la passione di coloro che portano alto il nome della Puglia nel mondo. Questi riconoscimenti sono un tributo al lavoro instancabile e alla creatività dei nostri concittadini e sono certo che BiShorts continuerà a essere una vetrina prestigiosa per il futuro del cinema pugliese”.

Programma delle giornate:

Giorno 1 – 21 Settembre 2024

19:00 – 19:30: Apertura al femminile: recitazione e scrittura a cura di Melania Mastrapasqua e Rita Martinelli.

Apertura al femminile: recitazione e scrittura a cura di Melania Mastrapasqua e Rita Martinelli. 19.30 – 20.00: Podcast con Likeabee , talk sul libro “Il cinema delle meraviglie: le storie del Marvel Cinematic Universe” di Michele Pinto e Alex Zaum

Podcast con , talk sul libro “Il cinema delle meraviglie: le storie del Marvel Cinematic Universe” di Michele Pinto e Alex Zaum 20:00 – 20:15: Presentazione ufficiale di BiShorts

Presentazione ufficiale di BiShorts 20:15 – 20:45: Proiezione del cortometraggio La Scelta (Sadico Film Factory)

Proiezione del cortometraggio (Sadico Film Factory) 20:45 – 21:30: Talk: “La carriera dei talenti pugliesi nel mondo del cinema e TV” con Claudia Lerro, Mingo De Pasquale, Pietro Naglieri

Talk: “La carriera dei talenti pugliesi nel mondo del cinema e TV” con Claudia Lerro, Mingo De Pasquale, Pietro Naglieri 21:30 – 23:00: Proiezione di corti pugliesi con talk degli ospiti e votazione per il Premio del Pubblico

Giorno 2 – 22 Settembre 2024

19:30 – 20:30: Apertura podcast con Likeabee e ospiti a sorpresa

Apertura podcast con e ospiti a sorpresa 20:30 – 21:00: Proiezione del cortometraggio ROSSO (WeShort Originals)

Proiezione del cortometraggio (WeShort Originals) 21:00 – 21:45: Talk: “La carriera dei talenti pugliesi nel mondo del cinema e TV” con Federica Torchetti, Vito Lopriore, Guendalina Losito, Michele Ragno

Talk: “La carriera dei talenti pugliesi nel mondo del cinema e TV” con Federica Torchetti, Vito Lopriore, Guendalina Losito, Michele Ragno 21:45 – 23:00: Proiezione di corti commedia con talk degli ospiti

Proiezione di corti commedia con talk degli ospiti 23:00: Ringraziamenti e Cerimonia di premiazione