Bisceglie Start e l’attenzione ai più piccoli, un successo l’evento “Mani in Pasta” / FOTO

Nuova iniziativa dedicata ai più piccoli dell’associazione Bisceglie Start. Il presidente Savino Tedeschi, il segretario Leonardo Parisi e il consigliere Fabio Lamanuzzi hanno regalato una mattinata tra tradizione e gastronomia agli iscritti del campo estivo di Lilliput.

Presso lo Sporting Club di Bisceglie l’associazione Bisceglie Start e i responsabili della ludoteca biscegliese diretta da Gianmauro Baldini, con la referente Giuliana Consiglio, hanno dato vita all’evento “Mani in Pasta” sottolineando l’importanza di recuperare, valorizzare e promuovere le peculiarità gastronomiche di casa nostra. Ai piccoli partecipanti (dai 4 ai 10 anni) i responsabili di Bisceglie Start hanno profuso la passione e l’amore che impiegano quotidianamente nella realizzazione dei prodotti tipici made in Puglia.

Anche in un periodo in cui il lavoro è pressante e ingente, fortunatamente, i pizzaioli, i ristoratori e gli chef di Bisceglie Start non disdegnano di ritagliarsi del tempo da dedicare alle nuove generazioni per trasmettere loro il valore della bontà dei nostri prodotti come la focaccia e l’importanza delle tradizioni.

Il direttivo e i soci di Bisceglie Start fanno sapere, senza svelare nulla, che presto si terranno in città altri eventi ideati dall’associazione di promozione gastronomica e culturale.

Di seguito una carrellata di foto dell’evento targato Bisceglie Start