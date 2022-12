“Bisceglie sotto l’albero”, doppio appuntamento natalizio a scopo benefico

L’Associazione Bisceglie Start, che racchiude pizzaioli e operatori della ristorazione di Bisceglie, si è attivata, con il patrocinio del Comune di Bisceglie e la collaborazione di Confcommercio, a ideare e organizzare un evento dal sapore natalizio che coinvolgerà i quattro circoli didattici cittadini: De Amicis, Caputi, San Giovanni Bosco e don Pasquale Uva.

Le alunne e gli alunni delle quattro scuole cittadine, supervisionati dalle docenti di riferimento, saranno impegnati in “Bisceglie sotto l’albero”, due spettacoli di canti natalizi al Teatro Politeama Italia il 20 dicembre.

Nel corso della serata sarà avviata anche la raccolta fondi in favore dei bambini bisognosi di Villa Giulia, che accoglie minori in condizioni socio-economiche svantaggiate, e dell’associazione ConTeStoLab, che si occupa di disabilità e autismo. A coadiuvare l’organizzazione dei due spettacoli, uno alle ore 18 e l’altro alle ore 20, sarà l’Istituto Alberghiero di Molfetta.

“Siamo contenti di aver creato una rete operativa e propositiva così ampia – spiega Savino Tedeschi, presidente di Bisceglie Start – Mettere insieme le quattro scuole primarie della città, l’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Angelantonio Angarano, che ha da subito sposato il nostro progetto dedicato ai più piccoli, la Confcommercio e l’Alberghiero di Molfetta è per noi motivo di soddisfazione”.

Ospite d’onore sarà l’artista Antonio Di Liddo. Conduttori dell’evento saranno Fabiano Di Lecce per lo spettacolo delle 18 e Francesco Brescia per quello delle 20.