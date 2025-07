Bisceglie si tinge di giallo per Libri nel Borgo Antico con Donato Carrisi e “La scena del crimine”

Bisceglie si tinge di giallo grazie a Libri nel Borgo Antico, con due nuovi eventi che animeranno il centro storico biscegliese in attesa della sedicesima edizione del festival.

Il prossimo 1 agosto, alle ore 20, in Piazza Duomo, appuntamento con uno degli scrittori italiani più conosciuti e seguiti, Donato Carrisi, che presenterà il suo ultimo romanzo: “La casa dei silenzi”, edito da Longanesi.

Scrittore, regista, sceneggiatore di serie televisive e per il cinema, firma del Corriere della Sera, i romanzi di Carrisi, tradotti in più di trenta lingue, hanno venduto milioni di copie, collezionando prestigiosi premi in Italia e all’estero come il Prix Polar e il Prix Livre de Poche in Francia e il Premio Bancarella. Un’occasione unica per incontrare un vero e proprio maestro del thriller e per scoprire qualcosa di più sulla nuova avventura di Pietro Gerber, psicologo infantile, esperto di ipnosi, personaggio tra i più amati dell’autore, già noto ai suoi lettori più fedeli grazie a La casa delle voci (2019), La casa senza ricordi (2021) e La casa delle luci (2022).

Si prosegue poi il 2 e 3 agosto, sempre in Piazza Duomo, con la rassegna “La Scena del Crimine”, curata dallo scrittore Paolo Regina, che ne ha seguito la direzione artistica. Due serate dedicate al giallo italiano con alcuni dei nomi più autorevoli del genere: Sandrone Dazieri, Valerio Varesi, Domenico Wanderlingh (nella serata del 2 agosto) e Paolo Roversi, Valeria Corciolani e Barbara Perna (nella serata del 3).

Scrittori di gialli e noir tra i più apprezzati dal pubblico italiano, che incontreranno i lettori e gli appassionati del genere in una serie di incontri carichi di suspence e colpi di scena, impreziositi dagli interventi teatralizzati a cura di Isa Papagni del Teatro del Viaggio, con la supervisione di Gianluigi Belsito e con Sonia Storelli, Pia Ferrante, Girolamo Spagnoletti, Angelica Uva ed Elisabetta Mastrototaro.

Per entrambi gli eventi è possibile riservare gratuitamente il proprio posto a sedere sul sito www.librinelborgoantico.it.