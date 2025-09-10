Bisceglie si accende con la magia della Notte dei Sospiri: tra dolci, arte e spettacolo

Sabato 20 settembre Bisceglie si trasformerà in un palcoscenico sotto le stelle per accogliere la nuova edizione della Notte dei Sospiri, l’evento che celebra il dolce simbolo della città: il Sospiro di Bisceglie. Un’occasione speciale in cui tradizione e creatività si fonderanno, regalando al pubblico emozioni, sapori e spettacolo. La veste grafica della manifestazione porta la firma dell’artista Domenico Velletri, autore dell’illustrazione ufficiale che accompagna l’edizione di quest’anno.

Non sarà una semplice festa, ma una vera esperienza sensoriale: musica, racconti, performance artistiche e spettacoli di strada animeranno il Porto Turistico fino a tarda sera. Il tema centrale del 2025 sarà “La Dolce Puglia”, un viaggio tra dolci, storie e tradizioni che darà vita a un racconto teatrale e gastronomico dal gusto autentico, pensato per esaltare le eccellenze della nostra terra.

L’evento, organizzato dall’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi con il sostegno di Regione Puglia, Comune di Bisceglie, Camera di Commercio di Bari e Confartigianato, promette sorprese e novità che verranno svelate gradualmente sui canali ufficiali dedicati al Sospiro di Bisceglie.

Accanto ai celebri Sospiri tradizionali, torneranno anche le varianti più innovative: i Sospiri salati, amatissimi nelle edizioni precedenti, insieme a versioni senza glutine e senza lattosio, per un’esperienza inclusiva e adatta a tutti. Tra cultura, gastronomia e spettacolo, la Notte dei Sospiri 2025 si prepara a conquistare ancora una volta cittadini e visitatori, regalando una serata indimenticabile che resterà impressa nei ricordi di chi la vivrà.