Bisceglie set cinematografico di una nuova serie Tv prodotta da Cattleya / DETTAGLI

Una nuova serie Tv dal titolo provvisorio Gerri, prodotta da Cattleya, verrà girata, tra le altre location, anche a Bisceglie. Le riprese avranno luogo in momenti diversi tra marzo e maggio. Le location esterne saranno sia nel centro storico sia sul porto, oltre a diverse ambientazioni all’interno di immobili privati. L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Bisceglie.

“È una straordinaria opportunità di grande visibilità per la nostra Città che ci consente di far conoscere ancor di più la bellezza di Bisceglie ad una platea vastissima e di proseguire nel percorso già intrapreso di promozione e crescita sotto il profilo turistico e del marketing territoriale”, ha commentato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Questo, da biscegliesi, ci deve rendere orgogliosi ma allo stesso tempo ci deve spronare ad offrire la massima collaborazione allo svolgimento dei lavori. Confido nel buon senso di tutti”.

Per permettere la realizzazione delle riprese ed allestire il campo base operativo con i mezzi della produzione cinematografica è necessario interdire la circolazione veicolare e pedonale in specifiche aree urbane che di seguito si specificano:

08 – 09 MARZO 2023

dalle ore 07,00 dell’08.03.2023 alle ore 02,00 del 09.03.2023:

Divieto di transito e sosta su entrambi i lati, eccetto i veicoli autorizzati dalla produzione cinematografica, in Piazza Vittorio Emanuele (tratto compreso tra via M.R. Imbriani e Largo Caduti Corazzata Roma).

Divieto di transito e sosta con rimozione coatta per tutti gli utenti della strada compreso i residenti nel centro storico in Piazza Margherita (tratto compreso tra via M.R. Imbriani e via Cardinale Dell’Olio e tratto compreso tra via M.R. Imbriani e Corso Umberto); Via Cardinale Dell’Olio, Piazza Duomo, Largo San Donato, via A. Perotti, Pendio San Rocco;

10-11-12 APRILE 2023:

dalle 21,00 del 10.04.2023 alle ore 20,00 del 12.04.2023: Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati per tutti i veicoli ad eccezione di quelli autorizzati dalla produzione cinematografica in Carrara San Francesco dall’intersezione con via G. Verdi all’intersezione con via Fragata;

3-4-5-6-7-8-9-10 MAGGIO 2023:

dalle 20,00 del 03.05.2023 alle ore 20,00 del 10.05.2023: Divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli ad eccezione di quelli autorizzati dalla produzione cinematografica nell’area del parcheggio sito in zona “Salnitro” (area compresa tra via Salnitro e via Cala di Fano).