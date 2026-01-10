Bisceglie ricorda Sergio Cosmai con la proiezione del docufilm Rai “Per un’ora d’aria”

Oggi, sabato 10 gennaio, nel giorno in cui Sergio Cosmai avrebbe compiuto 77 anni, la città di Bisceglie chiude simbolicamente il percorso dedicato al quarantesimo anniversario dell’omicidio del direttore del carcere di Cosenza, biscegliese e vittima innocente di ’ndrangheta. L’occasione è la proiezione del docufilm Rai “Per un’ora d’aria”, realizzato nell’ambito della serie “Cose Nostre”.

L’appuntamento è in programma alle ore 19.00 al Teatro Politeama Italia, con apertura delle porte alle 18.30. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.

Il docufilm ricostruisce l’omicidio di Sergio Cosmai e i mesi che precedettero l’agguato, attraverso le testimonianze dell’ex procuratore capo di Cosenza Mario Spagnuolo e del giornalista Arcangelo Badolati, offrendo un quadro puntuale del contesto e delle responsabilità criminali che portarono al delitto.

La scelta della data assume un forte valore simbolico e si inserisce nel più ampio percorso di memoria, legalità e impegno civico promosso dal Comune di Bisceglie nell’anno del quarantennale. Un cammino avviato lo scorso marzo, in coincidenza con la data dell’omicidio del 13 marzo 1985, e proseguito con numerose iniziative: incontri pubblici, la marcia per la legalità con gli studenti, letture animate per bambini e ragazzi sui temi dei diritti e della giustizia sociale, lo spettacolo teatrale “Stoc ddo” con cinque repliche per le scuole superiori e le testimonianze di Pinuccio e Lella Fazio, oltre agli appuntamenti con Fiammetta Borsellino, Dario Vassallo, Antonio Ingroia e Luca Tescaroli.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Bisceglie con il supporto di Avviso Pubblico e Libera, in collaborazione con il Liceo “Leonardo da Vinci”, e rappresenta il momento conclusivo di un percorso che ha posto al centro la memoria e l’impegno civile nel nome di Sergio Cosmai. L’attenzione dell’Amministrazione sul tema della legalità proseguirà anche oltre questa data, con il prossimo appuntamento già fissato per il 13 marzo, quando si terrà la marcia cittadina per la legalità e contro tutte le mafie.