Bisceglie pronta ad ospitare una nuova tappa di Cantieri Comici

Torna a Bisceglie la comicità con una nuova tappa di Cantieri Comici, il tour che anticipa il celebre Festival del Cabaret di Martina Franca, giunto quest’anno alla sua 28ª edizione. L’appuntamento è per domenica 29 giugno alle ore 21 in via Nazario Sauro, con due protagonisti amatissimi: La Ricotta e Nicola Calia, pronti a conquistare il pubblico con sketch e risate.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale Sirio con il patrocinio del Comune di Bisceglie e il supporto di Bisceglie Approdi, porta sul territorio una delle rassegne itineranti più originali e seguite del Sud Italia. Cantieri Comici nasce infatti con l’intento di far conoscere i talenti della comicità nazionale e locale attraverso spettacoli di qualità, dal vivo, in spazi urbani e marittimi, anticipando i contenuti e lo spirito del Festival del Cabaret.

I protagonisti della tappa biscegliese, La Ricotta, storica compagnia comica pugliese, e Nicola Calia, attore brillante noto per il suo umorismo surreale e la satira pungente, daranno vita a una serata spensierata ma ricca di contenuti, adatta a tutte le età. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.