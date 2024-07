Bisceglie pronta ad ospitare “Notte di poesia al Dolmen”

“Notte di poesia al Dolmen”, il reading letterario ideato e organizzato dall’associazione Pro Loco Unpli di Bisceglie e diretta da Maurizio Evangelista, torna sabato 20 luglio con il poeta lucano Alfonso Guida, tra i più importanti poeti contemporanei.

L’evento clou della programmazione dell’associazione presieduta da Pierpaolo Sinigaglia, giunta alla dodicesima edizione e patrocinata dal Comune di Bisceglie, prenderà il via alle 20:30 con accesso libero nell’area del monumento simbolo della città di Bisceglie: il Dolmen La Chianca.

Alfonso Guida (1973) è nato e vive a San Mauro Forte, in Lucania. Nel 1998 ha vinto il Premio Dario Bellezza per l’opera prima con la raccolta Il sogno, la follia, l’altra morte. Nel 2002 ha vinto il Premio Montale con la plaquette Le spoglie divise [Quindici stanze per Rocco Scotellaro]. Suoi versi sono apparsi su diverse antologie e riviste. Ha pubblicato inoltre Il dono dell’occhio (Poiesis, 2011), Irpinia (Poiesis, 2012), Ad ogni passo del sempre (Aragno, 2013), L’acqua al cervello è una foglia (LietoColle, 2014), Poesie per Tiziana (Il Ponte del Sale, 2015) e Luogo del sigillo (Fallone, 2017).