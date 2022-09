Bisceglie pronta ad ospitare la 19^ edizione del Salento International Film Festival

Un’occasione di confronto tra produzioni cinematografiche internazionali e nazionali, sul ruolo del cinema come forma di comunicazione culturale e di legame tra i popoli ma allo stesso tempo opportunità per valorizzare i giovani talenti e scandagliare le nuove forme di produzione cinematografica.

Sono questi i punti salienti del Salento International Film Festival, che dal 6 all’ 11 Settembre 2022, torna per il secondo anno a Bisceglie, ospite al Politeama Italia rinnovando il tradizionale appuntamento con la Grande Festa del cinema indipendente internazionale giunta quest’anno alla sua 19° edizione.

Il SIFF, dal 2004 si propone come vetrina del cinema indipendente, ovvero senza l’intervento di una grande casa di produzione, completamente autonomo e originale, attraverso una attenta programmazione dei film in concorso tra lungometraggi, corti e documentari.

Anche quest’anno gli organizzatori, offrono al pubblico di Bisceglie, e non solo, un programma cinematografico di grande profilo, un progetto che conferma la crescita di prestigio internazionale e che si caratterizza per l’alta qualità dei contenuti e un attento lavoro di ricerca sulle espressioni culturali contemporanee.

Sono 60 le opere cinematografiche selezionate tra gli 875 film iscritti: 12 Lungometraggi, 8 Documentari, 36 Cortometraggi, 4 lungometraggi nella sezione “Hong Kong Cinema Panorama”. Le opere provengono da 24 paesi del mondo: Cina, Italia, Germania, Svizzera, Stati Uniti, Turchia, Armenia, Polonia, Iran, Iraq, India, Israele, Ungheria, Grecia, Malesia, Francia, Egitto, Danimarca, Australia, Messico, Giappone, Spagna, Inghilterra e Hong Kong. Lavori di grandi maestri Internazionali, e giovani talenti, film e documentari coraggiosi e audaci.

Con il SIFF viene riproposto per la seconda volta a Bisceglie, e per l’ottavo anno al Festival, l’incontro con “Hong Kong Business Meeting” rivolto alle imprese locali interessate ad esplorare le opportunità offerte da Hong Kong, piattaforma commerciale ideale per entrare nei mercati asiatici.

L’incontro, organizzato con la collaborazione dell’Hong Kong Economic and Trade Office di Brussels, è in programma venerdì 9 Settembre, alle ore 17:00, presso il Politeama Italia. Prevista la partecipazione di: • Mr Henry Tsoi, Assistant Representative, Hong Kong Economic and Trade Office in Brussels • Mr Gianluca Mirante, Director, Italy, Cyprus, Greece & Malta, Hong Kong Trade Development Council • Mr Stefano De Paoli, Principal Consultant, Italy, InvestHK Per maggiori informazioni: https://www.salentofilmfestival.com/it/hk-business-meeting/.

Ad aprire la 19esima edizione del Siff 2022, martedì 6 Settembre alle ore 21:00, sarà il film armeno “ZULALI” diretto da Hayk Ordyan “Zulali”. La chiusura sarà affidata al talentuoso regista turco Mehmet Ali Konar con il suo ultimo film “The dance of Ali and Zin”- La Danza di Ali e Zin “The dance of Ali and Zin” che regalerà agli spettatori un mondo di poesia e nostalgia.

“Un prestigioso appuntamento culturale per la Città di Bisceglie quello del Salento International Film Festival, legato alla magia della settima arte che ci regalerà, ancora una volta e grazie alla passione degli organizzatori, momenti indimenticabili con le storie e le immagini di film e documentari provenienti da ogni parte del mondo –sottolineano il Sindaco Angelantonio Angarano e l’Assessore alla Cultura, Loredana Bianco”.