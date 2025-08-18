Bisceglie pronta ad accogliere la finale regionale di Miss Rocchetta Bellezza Puglia 2025

L’Adriatico farà da suggestiva cornice alla finale regionale di Miss Rocchetta Bellezza Puglia 2025, in programma martedì 19 agosto alle ore 20.30 presso il Teatro Mediterraneo di Bisceglie.

L’organizzazione è affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale del concorso per Puglia e Basilicata, con il patrocinio della Città di Bisceglie. La conduzione sarà curata da Christian Binetti che porterà sul palco anche una testimonianza dedicata alla prevenzione oncologica. Il tema della salute è centrale in questa edizione, grazie al protocollo d’intesa firmato dalla patron Patrizia Mirigliani con il presidente nazionale della LILT, Prof. Francesco Schittulli, per garantire al pubblico materiali informativi e screening gratuiti durante il tour.

La serata vedrà come ospite speciale la cantante Elena Cappiello. Le concorrenti sfoggeranno acconciature curate dai saloni Framesi, multinazionale italiana leader nel settore dell’hairbeauty professionale, per un tocco di stile e raffinatezza che accompagnerà la competizione verso l’elezione della nuova Miss Rocchetta Bellezza Puglia.