Bisceglie pronta ad accogliere i finalisti del Premio Strega 2021

E’ tutto pronto a Bisceglie per accogliere i finalisti del Premio Strega 2021 per il primo incontro con il pubblico in Italia.

A partire dalle ore 18.45 la scalinata di via Porto (biglietti esauriti), ospiterà il prestigioso appuntamento organizzato da Vecchie Segherie Mastrototaro in collaborazionecon sistemaGaribaldi,Circolo dei Lettori, Libri nel Borgo Antico con il patrocinio del Comune di Bisceglie e il supporto di Chimica D’Agostino, Pastaio Maffei e Mastrototaro Group, con finalisti del principale premio letterario italiano dopo la proclamazione in programma oggi, 10 giugno, al Teatro Romano di Benevento. La serata, presentata dalla giornalista Alessandra Tedesco, oltre ai finalisti ospita Massimo Bray, Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica Regione Puglia, Stefano Petrocchi, direttore Fondazione Bellonci e Nunzia Antonino, che leggerà alcuni brani dei libri finalisti.

“Ospitare i finalisti del premio Strega per il primo incontro in pubblico italiano è un orgoglio. Abbiamo immaginato un omaggio delle Vecchie Segherie Mastrototaro alla nostra collettività, una serata importante che possa aiutare a ritrovare lo spirito e lo slancio giusto per ripartire con entusiasmo – il commento di Mauro Mastrototaro, fondatore delle Vecchie Segherie Mastrototaro – Mi auguro che diventi una consuetudine, che tutti gli anni la prima uscita pubblica dei finalisti sia a Bisceglie”.