Bisceglie, presentato stamattina il programma del Blu Festival Jazz 2024

Non solo musica, ma anche cinema, letteratura, arte. È stato presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa tenutasi al porto turistico, il programma del Blu Jazz Festival 2024, che, dopo il successo dello scorso anno, torna con una formula ancora più ampia e abbraccia la cultura a tutto tondo.

La rassegna organizzata da Bisceglie Approdi con il patrocinio del Comune di Bisceglie, in collaborazione con Vecchie Segherie Mastrototaro, Teatro Politeama Italia e le Associazioni “ArteVives aps” e “Ma.di.ma Suoni ed espressioni”, parte già oggi e terminerà il 20 luglio. Ad illustrare gli appuntamenti che renderanno Bisceglie capitale del jazz per una settimana sono stati l’Amministratore Unico di Bisceglie Approdi, Nicola Rutigliano, e il Direttore artistico Mauro Lorusso. L’Assessore alla cultura della Città di Bisceglie, Emilia Tota, e il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, hanno sottolineato lo spessore artistico della rassegna e il valore aggiunto che la kermesse apporta alla Estate in Blu 2024.

Il Blu Festival Jazz si apre già oggi alle ore 21 al Teatro Politeama con la proiezione del film “Gli Stati Uniti contro Billie Holiday”, incentrato sulla vera storia della cantante Billie Holiday e sulla sua battaglia contro le persecuzioni dei neri negli Stati Uniti degli anni ’40. Il 13 luglio sarà la volta della pellicola “Respect”, sempre alle 21:00 al Politeama, sulla storia di Aretha Franklin.

La rassegna entra nel vivo dal 17 luglio. Alle ore 18 alle Vecchie Segherie Mastrototaro sarà inaugurata la mostra “All That Jazz” a cura di Alessandro Curadi. Subito dopo, alle 18:30, sarà presentato il libro “Jazz Europeo non di solo passaporto” di Ugo Sbisà e Livio Minafra. La giornata culminerà alle ore 20:30 sul Waterfront di via Nazario Sauro, ai piedi delle mura aragonesi, in una cornice suggestiva tra centro storico e porto turistico, con la Festa della Bandiera Blu per celebrare l’ottenimento dell’ambito vessillo assegnato dalla FEE Italia per il quarto anno consecutivo sia all’approdo turistico sia ad un ampio tratto di costa, dalla spiaggia del Cagnolo sino a Torre Olivieri. Dopo gli interventi istituzionali, tra i quali quello del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e dell’Amministratore Unico di Bisceglie Approdi, Nicola Rutigliano, spazio al concerto di Serena Brancale, polistrumentista, performer e compositrice del sud Italia, che unisce la passione per il Soul, R&B e il Jazz. Dopo il successo del tour 2023, il nuovo singolo “Baccala” sta spopolando ed è tra i brani più virali in Europa. L’evento è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria che sarà possibile effettuare al link: https://www.bisceglieapprodi.it/prenotazione-eventi/.

Il 18 luglio, sempre sul Waterfront, sarà la volta del Trio di Salerno alle 20:30, seguito dal concerto di Francesca Tandoi alle 21:30. Il 19 luglio è in programma l’esibizione del Nico Marziliano Trio alle 20:30 e, a seguire, quella dell’Alberto Iovene Quartet nel concerto The new Day alle 21:30.

La giornata del 20 luglio si apre con un’altra novità del Blu Festival Jazz targato 2024, un concerto all’alba, sul mare, nella magnifica location della darsena di nord ovest del porto turistico. Ad esibirsi saranno Mirko Signorile e Raffaele Casarano alle 4:30. La sera, alle 21:30, si torna in via Nazario Sauro per l’ultimo appuntamento del festival, con il concerto di teatro canzone “Io che amo solo te. Le voci di Genova” del Serena Spedicato Quartet.

Tutti gli eventi saranno presentati dalla cantante Veronica Sinigaglia.

I concerti dal 18 al 20 luglio sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti mentre per il concerto di Serena Brancale prevede la prenotazione obbligatoria.