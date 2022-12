Bisceglie ospita lo spettacolo musicale “Vivaldi Experience”

L’associazione “Note di Puglia“, con la collaborazione dell’associazione “I Fiati” di Bisceglie presenta lo spettacolo musicale: “Vivaldi Experience – I Concerti di Vivaldi“, previsto per il 2 gennaio alle Vecchie Segherie Mastrototaro a partire dalle ore 20:00.

Un vero e proprio concerto di capodanno in omaggio al genio ed all’estro del M° Antonio Vivaldi, conosciuto come il prete rosso e raccontato dalla voce di Gabriella Caputi con l’esecuzione de” Le quattro Stagioni”, titolo con cui sono noti i primi quattro concerti solistici per violino dell’opera “Il cimento dell’armonia e dell’inventione” di Antonio Vivaldi.

A guidare il pubblico in questa esperienza saranno l’orchestra al femminile Note di Puglia, diretta da Benedetto Grillo e le soliste (quasi tutte biscegliesi): Claudia Lops, Sara Simone, Gaia Raffaele, Lucia Somma ed Alessia Porcelli che si esibiranno anche nei concerti doppi per violino ed orchestra dello stesso Vivaldi e rientra nel progetto dell’associazione “Note di Puglia”, già costituita da professioniste provenienti da diverse esperienze musicali, con lo scopo di promuovere e far conoscere il vasto repertorio che spazia dal quartetto d’archi sino all’orchestra da camera.

Biglietti disponibili presso Vecchie Segherie Mastrototaro in via porto 35 a Bisceglie.

Info tramite pagina Note di Puglia o al numero 3409942674