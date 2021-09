Bisceglie ospita l’edizione 2021 del Salento International Film Festival

Il cinema indipendente sceglie Bisceglie per ospitare uno dei suoi festival più importanti. L’edizione 2021 del prestigioso Salento International Film Festival – la diciottesima – ha infatti scelto il cinema Politeama per proiettare i film in concorso per sei giorni, dal 7 al 12 settembre (clicca qui per consultare il programma). L’evento sarà organizzato dall’associazione culturale di Tricase Salento Cinema.

Dedicato alla cinematografia indipendente internazionale, il Siff si è affermato col tempo come evento-chiave del panorama artistico pugliese e continua a godere di amplissima risonanza anche all’estero, con edizioni svoltesi a Londra, Mosca, Hong Kong, Oslo, Pechino, New York e altre metropoli.

La rassegna si aprirà, martedì 7 settembre, alle 20.30, con la proiezione del film “Gate To Heaven”, diretto dal regista armeno Jivan Avetisyan. Il film, ritirato dal festival di Mosca per l’attualità dei temi che affronta, racconta il conflitto del Nagorno-Karabakh del 2016 attraverso gli occhi di un reporter tedesco costretto a fare i conti col suo passato in seguito all’incontro con una cantante lirica armena di cui si innamora. In occasione della proiezione interverranno lo stesso regista, Jivan Avetisyan, l’ambasciatrice dell’Armenia in Italia Tsovinar Hambardzumyan e i giornalisti Daniele Bellocchio e Simone Zoppellaro, autori di un reportage (“La pace perduta“) che racconta le più recenti fasi del conflitto.

Nel corso della rassegna ci sarà poi l’ormai tradizionale conferenza Hong Kong Business Meeting, la settima nella storia del Salento International Film Festival. Alle 17.30 di venerdì 10 settembre, sempre nel cinema Politeama, le imprese locali interessate ad investire all’estero potranno conoscere le opportunità che il mercato di Hong Kong ha da offrire tramite gli interventi di vari esperti: Henry Tsoi, Assistant Representative dell’Hong Kong Economic and Trade Office di Bruxelles; Gianluca Mirante, direttore dell’Hong Kong Trade Development Council per Italia, Cipro, Grecia e Malta; Stefano de Paoli, rappresentante di Invest HK. La partecipazione all’evento è gratuita, ma si potrà accedere soltanto tramite registrazione (clicca qui).

«La nostra grande determinazione e passione», si legge nella nota stampa di Salento International Film Festival, «ci ha permesso di offrirvi anche quest’anno un programma cinematografico di grande profilo, un progetto che conferma la crescita di prestigio internazionale che si caratterizza per l’alta qualità dei contenuti e un attento lavoro di ricerca sulle espressioni culturali contemporanee».