Bisceglie, la Banda “Biagio Abbate” rinnova la tradizione del Concerto di Marce Funebri

Come da consuetudine, in occasione della Commemorazione dei Defunti, lo Storico Premiato Gran Concerto Bandistico “Biagio Abbate” – Città di Bisceglie, diretto dal Maestro Benedetto Grillo, rinnoverà una delle tradizioni più sentite della comunità: il Concerto di Marce Funebri.

L’appuntamento è fissato per domenica 2 novembre alle ore 11:00 in Piazza Margherita, dove la banda si esibirà in un concerto a piè fermo, eseguendo alcune tra le più celebri marce funebri del repertorio bandistico pugliese.

L’evento, intitolato “Tradizionale Concerto di Marce Funebri”, rappresenta un momento di profondo raccoglimento collettivo: le note solenni e suggestive della musica diventeranno voce della memoria, accompagnando la riflessione e il ricordo dei defunti. Piazza Margherita si trasformerà così in un luogo di comunione, spiritualità e condivisione per tutta la cittadinanza.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione “I Fiati”, si inserisce nel percorso di valorizzazione delle tradizioni musicali e culturali del territorio biscegliese. Tutta la comunità è invitata a partecipare a questo significativo momento di memoria e partecipazione civica.