Bisceglie festeggia la Bandiera Blu con il concerto di Serena Brancale

Mercoledì 17 luglio Bisceglie celebrerà per il quarto anno consecutivo l’ottenimento del prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, assegnato dalla Fee Italia sia al porto turistico-marina resort Bisceglie Approdi sia ad un ampio tratto di litorale. Come ogni anno, la cerimonia è associata ad un grande evento. In scena ci sarà Serena Brancale nell’ambito della rassegna musicale Blu Festival Jazz, organizzata da Bisceglie Approdi con il patrocinio del Comune di Bisceglie e in collaborazione con Vecchie Segherie Mastrototaro, Teatro Politeama Italia e le Associazioni “Artevives” e “Madima suoni ed espressioni”.

La serata si svolgerà nella suggestiva cornice del waterfront di via Nazario Sauro, ai piedi delle storiche mura aragonesi, tra il centro storico e il porto turistico. Si inizierà alle ore 20.30 con gli interventi istituzionali incentrati sulla Bandiera Blu, tra cui quelli del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e dell’Amministratore Unico di Bisceglie Approdi, Nicola Rutigliano. La serata sarà presentata da Veronica Sinigaglia.

A seguire, alle 21:30, il palco sarà tutto per Serena Brancale, polistrumentista, performer e compositrice pugliese, che unisce la passione per il Soul, R&B e il Jazz. Dopo aver calcato le rassegne e i jazz club più rinomati al mondo, Serena Brancale oggi è considerata il fiore all’occhiello della musica nu-soul/Jazz italiana all’estero. Dopo il successo del tour 2023 e del nuovo singolo “Baccala” che è tra i brani più virali in Europa, Serena Brancale ritorna in scena in quintetto con il finger Drummer Dropkick. Il nuovo live profuma di ritmi sudafricani, dove 5 giovanissimi polistrumentisti si interscambiano nei ruoli, come giocassero in uno studio di registrazione.

Lo show propone come repertorio i brani più rappresentativi di Serena Brancale, l’album “Je so accussì” e i suoi ultimi singoli diventati virali in poco tempo nel mondo. Il palco diventa un club di New York, una festa patronale in Puglia ma anche un Volo verso Miami dove la salsa si matcha con l’house. Accanto alla poliedrica artista pugliese ci saranno Marco Bottoni (guitars, bass, piano), Nausica (voice), Corinne (voice), Dropkick (finger drumming).

L’accesso alla serata è gratuito ma con prenotazione obbligatoria al link: https://www.bisceglieapprodi.it/prenotazione-eventi/ fino ad esaurimento posti. Effettuata la prenotazione, si riceve una mail di conferma che dovrà essere esibita all’ingresso (in forma cartacea o digitale) insieme ad un documento di identità.

L’apertura dei cancelli è fissata alle ore 19. Gli ingressi per il pubblico saranno due: uno in via Nazario Sauro (subito dopo il torrione Sant’Angelo), l’altro in via Trieste, accedendo dall’incrocio con via Trento (per chi volesse assistere al concerto dall’affaccio di via Trieste). È vivamente consigliato arrivare in anticipo rispetto all’inizio della manifestazione ed evitare di giungere in auto in prossimità dell’area del concerto. È vietato introdurre all’interno dell’area della manifestazione bottiglie di vetro o lattina contenenti bevande, né altri oggetti che possano rivelarsi potenziali corpi contundenti.