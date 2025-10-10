Bisceglie ospita la XIV edizione del Premio Internazionale “Sergio Nigri”

Un appuntamento che unisce memoria, arte e valorizzazione del patrimonio culturale. Si terrà oggi 10 ottobre, alle ore 18, presso la Sala Storica di Universo Salute – Opera Don Uva a Bisceglie, la XIV edizione del Premio Internazionale Cultura Arte e Spettacolo “Sergio Nigri”, istituito nel 2011 dal professor Luigi Palmiotti, presidente dell’Archeoclub d’Italia APS – Sede di Bisceglie. Il premio, dedicato al celebre flautista biscegliese, mira a promuovere le eccellenze italiane che si distinguono nel panorama culturale nazionale e internazionale, incoraggiando il dialogo interculturale e il rispetto delle diversità.

La cerimonia di apertura prevede il saluto alle Bandiere e gli interventi del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, del dottor Marcello Paduanelli, direttore amministrativo di Universo Salute, e del professor Luigi Palmiotti. Seguirà la consegna dei premi ai vincitori dell’edizione 2025: il Circolo Unione di Bisceglie con il presidente Donato De Cillis, il dottor Massimo Diodati (presidente di “Noi che l’Arte” Bari-Milano), la professoressa Ida Lucia Musci, il professor Antonio Perrini, il maestro Mauro Piarulli, il maestro Cosimo Prontera, il tenente Alessandro Rundo, l’ufficiale O.M.R.I. Cosimo Sciannamea e il professor Marcello Tropeano.

A presiedere la cerimonia sarà il professor Donato Coppola, direttore scientifico del Museo di Civiltà Preclassiche di Ostuni, mentre l’ingegnera Elena Beloborodova, museologa di Mosca, sarà la madrina dell’evento. La Commissione d’Onore include figure di spicco del mondo accademico, artistico e scientifico, tra cui Lorena Albani, Agata Angelico, Filomena Capurso, Mauro Dell’Olio, Tommaso Fontana, Rosa Leuci, Angelo Perrini, Mariella Ragnini de Sirianna, Salvatore Valletta e Vladana Vujošević. La serata sarà presentata da Pina Catino, presidente del Club per l’UNESCO di Bisceglie.

L’evento gode del patrocinio della Città di Bisceglie e di Opera Don Uva – Universo Salute, con la collaborazione del Club per l’UNESCO di Bisceglie, del Circolo dei Lettori – Presidio del Libro di Bisceglie e del contributo grafico della dottoressa Rosalia Sette.

Il premio “Sergio Nigri” si fonda sul principio sancito dalla Convenzione UNESCO per la Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale, che invita alla tutela e alla valorizzazione dei tesori materiali e immateriali dell’umanità. Un riconoscimento che rinnova, anno dopo anno, l’impegno di Bisceglie nel custodire la memoria e promuovere il dialogo tra culture, trasformando la conoscenza del passato in una guida per il futuro.