Bisceglie celebra i cent’anni dalla nascita di Pasolini con un convegno

Celebrare Pasolini a cent’anni dalla sua nascita è prendere innanzitutto coscienza della incommensurabile eredità culturale che ha lasciato agli intellettuali del suo tempo, del nostro tempo. Con queste parole parte la nota di presentazione del convegno che si terrà oggi, 16 dicembre, ore 18:00, al Teatro Politeama Italia di Bisceglie, organizzato dalle associazioni culturali “Terra e Libertà Onlus” e “La Città Possibile”.

L’evento si avvale del patrocinio del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini (istituito nel febbraio del 2022 dal Ministero della Cultura). La serata, moderata dall’avv. Pietro Casella e dalla dott.ssa Stefania D’Addato, vedrà gli interventi di illustri relatori provenienti dal mondo accademico e della cultura che, con una attenta analisi, approfondiranno i diversi linguaggi ed il pensiero del poeta che seppe descrivere il nostro presente attraverso un sistema di idee rimasto memorabile: dalle immagini pittoriche descritte dal prof. Pietro Di Terlizzi (direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Foggia) alla visione politica analizzata dall’on. Vincenzo Viti (politico, editorialista, relatore di numerosi provvedimenti legislativi); dal Pasolini maestro e pedagogo esaminato dal prof. Trifone Gargano (docente, linguista, autore di numerose pubblicazioni) alla sua visione tra polizia e società negli anni della contestazione giovanile indagata dal dott. Giuseppe Tiani (sindacalista e giornalista). Per concludere con le riflessioni della prof.ssa Maura Locantore (studiosa di Pasolini, ricercatrice presso l’Université de Poitiers) sul poeta eslege, segretaria del comitato nazionale per il centenario della nascita di Pasolini”. L’ingresso sarà libero sino ad esaurimento posti.