Bisceglie accoglie Dario Vassallo: un incontro per ricordare il “Sindaco Pescatore”

Bisceglie si prepara ad accogliere Dario Vassallo, presidente della Fondazione “Angelo Vassallo – Sindaco Pescatore” e autore del libro “Il vento tra le mani. Vita politica del sindaco pescatore”. L’appuntamento è fissato per venerdì 14 novembre al Teatro Garibaldi, con apertura delle porte alle 18:30 e inizio della conversazione alle 19:30. L’ingresso è gratuito, ma sarà necessario prenotarsi in anticipo fino a esaurimento posti attraverso il link ufficiale fornito dagli organizzatori.

L’incontro rientra tra le iniziative dedicate alla promozione della legalità in occasione del 40° anniversario dell’omicidio di Sergio Cosmai, cittadino biscegliese ucciso dalla ‘ndrangheta nel 1985. L’evento vuole essere un momento di riflessione e memoria, unendo la storia di due uomini simbolo di impegno civile e morale: Cosmai e Angelo Vassallo, il “Sindaco Pescatore” di Pollica, assassinato nel 2010 per il suo coraggioso lavoro a tutela del territorio, della legalità e della sua comunità.

Attraverso il racconto del fratello Dario, il pubblico potrà ripercorrere la vita e i valori di Angelo Vassallo, un uomo che ha trasformato la politica in un atto d’amore per la propria terra, divenendo emblema di onestà, dedizione e rispetto per il bene comune. Sarà una serata intensa e ricca di emozioni, in cui la voce familiare di Dario restituirà il profilo autentico di un sindaco che ha saputo incarnare la vera essenza del servizio pubblico.

L’iniziativa, organizzata da Avviso Pubblico, la rete nazionale di enti locali impegnati nella diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, è promossa in collaborazione con il Comune di Bisceglie. Si inserisce in un più ampio calendario di appuntamenti che proseguiranno nelle prossime settimane e si concluderanno simbolicamente il 10 gennaio 2026, giorno della nascita di Sergio Cosmai, per mantenere viva la memoria di chi ha pagato con la vita la propria fedeltà ai valori della giustizia e dell’etica civile.