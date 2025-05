Bisceglie accende l’estate 2025 con il “Dolmen Summer Fest”: musica, cultura e grandi nomi

Sarà un’estate all’insegna della grande musica quella del 2025 a Bisceglie, pronta a trasformarsi in palcoscenico d’eccezione grazie al “Dolmen Summer Fest”, la rassegna musicale che porterà in città alcuni tra i protagonisti più amati del panorama musicale italiano. Organizzata dall’agenzia Gs23 con la direzione artistica di Lele Sgherza, la kermesse promette un calendario di eventi imperdibili all’interno della nuovissima Svevarena, cuore pulsante della movida del Nord barese, oggi rilanciata sotto il brand “Costa Sveva”.

Il primo appuntamento è fissato per l’11 luglio, con La Rappresentante Di Lista e il loro “Giorni felici summer edition”, tappa del tour che celebra il quinto album del duo fondato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, tra pop, indie ed elettronica, arricchiti da intense suggestioni teatrali. Ad aprire la serata sarà Mazzariello, con il suo originale spettacolo “Karaoke & Nostalgia”, un’esibizione fuori dagli schemi che fonde ironia, storytelling e hit intramontabili.

Il “Dolmen Summer Fest” proseguirà martedì 22 luglio con i Coma Cose, in scena con “Live 2025”, concerto itinerante in cui California e Fausto Lama porteranno successi come “Cuoricini” e “Posti vuoti”, mantenendo fede al loro stile poetico e urbano.

Willie Peyote arriverà invece il primo agosto con il “Grazie ma no grazie tour”, forte della sua partecipazione a Sanremo 2025 e del suo approccio alternativo al rap, per una serata all’insegna dell’impegno sociale e del ritmo coinvolgente.

Gran finale il 26 agosto, con Francesco De Gregori all’Arena del Mare, in una tappa del suo “Rimmel 2025”. Il concerto, patrocinato dal Comune di Bisceglie, celebrerà i cinquant’anni dell’omonimo album, capolavoro intramontabile della canzone d’autore italiana, tra lirismo e memoria collettiva.

“I dolmen sono un elemento identitario della città di Bisceglie – ha sottolineato Lele Sgherza –. Abbiamo voluto inserirli nel nome del festival per raccontare un territorio attraverso la forza della musica e l’energia dei grandi artisti italiani”.

Il Dolmen Summer Fest si propone così come non solo un evento musicale, ma un progetto culturale di valorizzazione del territorio, in un percorso che fonde arte, paesaggio e storia, proiettando Bisceglie verso una nuova stagione di rinascita e promozione turistica.

I biglietti per tutti gli appuntamenti sono già disponibili sul circuito Ticketone e presso i rivenditori autorizzati.