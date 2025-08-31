BinarioZero inaugura la nuova stagione teatrale con lo spettacolo “Per Te”

La compagnia teatrale BinarioZero apre la stagione 2025/26 “Fuori dal Comune” con lo spettacolo “Per Te”, scritto e diretto da Giancarlo Attolico, in scena stasera, 31 agosto alle ore 21, al Casale di Pacciano. Sul palco venti giovani attori tra i 14 e i 23 anni – da Alex Bonsanto a Sofia Papagni – pronti a dare vita a una storia intensa ambientata negli anni Ottanta.

Lo spettacolo è arricchito dalle luci di Eventi al Sud, dagli oggetti luminosi dello scultore Paolo Ricchiuti e dalla cura tecnica di Mimmo Soldani, con il contributo organizzativo e artistico di numerosi collaboratori. A immortalare i momenti della rappresentazione sarà la fotografa Lidia Cosmai.

La trama porta lo spettatore nell’estate del 1987, in un quartiere di periferia del sud Italia. Un gruppo di ragazzi, riuniti come ogni giorno al muretto del paese, attende la “circolare” per andare al mare. Tra sogni, discussioni e indecisioni tipiche dell’adolescenza, la noia di quell’estate viene improvvisamente scossa da un evento straordinario destinato a cambiare per sempre le loro vite.

La serata, organizzata con la collaborazione dell’associazione di trekking e astrofili Physis e con il patrocinio del Comune di Bisceglie, si svolgerà in uno spazio suggestivo trasformato per l’occasione in un palcoscenico teatrale. L’ingresso è previsto su invito.

Con “Per Te” prende il via ufficialmente la nuova stagione di BinarioZero, reduce dal successo di “Cenerentola”, che ha registrato oltre 900 spettatori. In programma ci sono nuove produzioni, laboratori teatrali per tutte le età, collaborazioni con scuole e associazioni e le celebrazioni per i 15 anni dell’associazione, che continua a essere un punto di riferimento per la promozione del teatro sul territorio.