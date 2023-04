BiComix, serata tra cinema e fumetto dedicata a “Malanotte – La maledizione della Pantafa”

Il festival del fumetto BiComix annuncia, per il prossimo 18 aprile, una serata evento al Teatro Politeama Italia di Bisceglie dedicata a “Malanotte – La maledizione della Pantafa”, graphic novel di Marco Taddei e La Came, edito da Coconino Press, candidato ai Premi Micheluzzi 2023 come “Miglior fumetto italiano”.

Una raffinata e inquietante favola gotica, scritta da uno dei più imprevedibili sceneggiatori italiani e resa vivida dai suggestivi disegni di una delle autrici più originali della sua generazione. Un graphic novel che si inserisce in un progetto crossmediale con “Pantafa”, il primo film horror prodotto da Fandango con Rai Cinema, che sarà proiettato al termine dell’incontro con gli autori.

La serata prenderà il via alle ore 20.00 con la presentazione del fumetto. Dalle ore 20.50 alle 21.30 sarà possibile farsi autografare e dedicare il proprio libro durante la sessione di firmacopie e, infine, alle ore 21.30, verrà proiettato il film “Pantafa” di Emanuele Scaringi, con protagonista Kasia Smutniak e i costumi del premio Oscar Gabriella Pescucci.

Il ticket di ingresso garantisce l’accesso sia alla conversazione con gli autori che alla proiezione del film. I biglietti sono disponibili in prevendita sul sito www.politeamaitalia.com o presso il botteghino del teatro (Via Montello, 2, Bisceglie).

L’evento è organizzato da Associazione Urca in collaborazione con il Teatro Politeama Italia di Bisceglie.