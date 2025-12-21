BiComix, tutto esaurito al Teatro Garibaldi per la presentazione di “Orbit Orbit” con Caparezza

Tutto esaurito al Teatro Garibaldi di Bisceglie ieri sera, sabato 20 dicembre, che ha accolto Caparezza, Sergio Gerasi e Laura La Came per la presentazione di “Orbit Orbit”, organizzata da BiComix con il sostegno e la collaborazione dell’amministrazione comunale.

Un evento in cui si è parlato a lungo dell’ambiziosa nuova opera di Caparezza, che unisce ed esalta le due anime dell’artista: quella di musicista e quella di grande appassionato e, adesso, sceneggiatore di fumetti. Ma anche un’occasione per celebrare un linguaggio artistico che l’Associazione URCA non smette mai di promuovere con le sue molteplici iniziative.

«Ringraziamo di cuore Caparezza per aver accettato l’invito, per l’amicizia e la stima. È qualcosa a cui mai ci abitueremo e che ci onora e ci rende orgogliosi. Già in tempi non sospetti conoscevamo alcuni dettagli del progetto, ma leggere “Orbit Orbit” è stata anche per noi una grande emozione, avendo ben presente l’impegno, la cura e l’amore che hanno caratterizzato la lavorazione di questo fumetto, che rappresenta il coronamento di un sogno per Caparezza ma, speriamo, anche l’inizio di una nuova entusiasmante avventura creativa», scrivono i ragazzi di URCA.

Sul palco, oltre a Caparezza, a dialogare con Giacomo Ferrucci e Davide Sette, anche due dei disegnatori che hanno contribuito alla realizzazione di “Orbit Orbit”. Sergio Gerasi, tra gli artisti di punta della Sergio Bonelli Editore, che il pubblico ha imparato a conoscere e ammirare su Dylan Dog, Mercurio Loi, Eternity, oltre che nella sua coraggiosa riedizione della Valentina di Crepax pubblicata da Feltrinelli Comics. E Laura La Came, amica del BiComix e autrice della locandina 2025, un’autrice straordinaria che ha colpito Caparezza per il suo tratto, l’inventiva e la sua capacità di ragionare fuori dagli schemi.

Presente, se pur a distanza, anche la fumettista Yi Yang, già più volte ospite del festival biscegliese, che ha raccontato al pubblico come è stato lavorare allo strampalato metafumetto contenuto in “Orbit Orbit”.