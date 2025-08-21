BiComix, si inaugura la mostra “Naufragi Quotidiani” dedicata ai fumetti di Maicol&Mirco

Domani, venerdì 22 agosto, alle ore 11.30, presso Palazzo Tupputi, si svolgerà il vernissage della mostra “Naufragi Quotidiani”, promossa nell’ambito della sesta edizione del festival del fumetto BiComix, organizzato da Associazione URCA, e dal Comune di Bisceglie, dedicata a Maicol&Mirco, pseudonimo di Michael Rocchetti, uno dei più importanti e rappresentativi autori di fumetto in Italia. L’artista sarà presente al momento del vernissage e racconterà al pubblico la genesi della progetto espositivo realizzato in esclusiva per il festival biscegliese.

La mostra, realizzata con il sostegno di Fondazione Puglia, presenterà al pubblico più di cento tavole originali disposte nelle suggestive e prestigiose sale di Palazzo Tupputi, nel cuore del centro storico cittadino, e vedrà esposte – in anteprima nazionale – trenta tavole inedite da “L’Isolo”, il nuovissimo fumetto dell’autore, in uscita a settembre per Bao Publishing. Un’opera annunciata come un nuovo punto di svolta all’interno della sua carriera e del suo percorso di sperimentazione e ricerca all’interno del medium del fumetto. Un racconto commovente e di ampio respiro su quanto sia fondamentale stare bene con noi stessi prima di poter stare bene con gli altri e su quanto sia indispensabile stare bene con gli altri per poter ritrovare se stessi.

Un’intera ala della mostra sarà poi dedicata ai suoi iconici Scarabocchi: una “comica tragedia quotidiana” che dai social si è evoluta nella cartacea “Opera Omnia”, attualmente composta di sette volumi, e che ogni giorno si arricchisce di un nuovo “capitolo” sulla prima pagina de Il Manifesto.

Da sempre, attraverso il paradosso tipico della satira e la capacità di sintesi del fumetto, gli Scarabocchi di Maicol&Mirco ci interrogano su alcune delle grandi questioni del presente, sollevando dubbi sulla nostra umanità e, soprattutto, sulla nostra “disumanità”. L’iniziativa, non a caso, si inserisce nella campagna “R1PUD1A” di Emergency, a cui ha aderito anche il Comune di Bisceglie per ribadire il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. La proposta di legare la mostra a R1PUD1A è giunta proprio dal Sindaco Angarano e all’Assessore Loredana Bianco ed è stata subito condivisa con entusiasmo sia dall’Associazione Urca, sia da Maicol&Mirco. Attraverso la vendita delle tavole originali che saranno esposte per l’occasione, verranno raccolti fondi da donare a Emergency per sostenere le sue attività.

La mostra rimarrà visitabile fino al 5 settembre.

“Naufragi Quotidiani” gode del patrocinio di Comune di Bisceglie e Regione Puglia, del sostegno di Fondazione Puglia e della collaborazione di Emergency, Bao Publishing e il manifesto.

Michael Rocchetti è vincitore del “Premio Tuono Pettinato” nel 2021, del “Premio Ciampi” nel 2023 e del “Premio Sergio Staino” nel 2024. Insegna all’Accademia di Belle Arti de L’Aquila e un suo autoritratto è esposto permanentemente nella “Collezione di autoritratti” de Gli Uffizi di Firenze. Maicol&Mirco, oltre alla celebre opera de Gli Scarabocchi, che conta centinaia di migliaia di appassionati lettori sui social, è noto per il visionario volume de “Il papà di Dio” (2017) e per i suoi lavori destinati ai più piccoli, come “Palla Rossa e Palla Blu” (2016) e “Palla Rossa e Palla Blu rotolano ancora” (2019). Per Coconino Press – Fandango ha realizzato il primo vero fumetto rosa del mondo: “Hanchi Pinchi e Panchi” (2009), “Gli Arcanoidi” (2018) e “L’Arcanoide” (2019), due “mostruosi” libri gemelli. Per il progetto “Fumetti nei Musei”, in collaborazione con il Mibact ha realizzato due albi: “Hanchi e il ladro sensibile” in collaborazione con la Galleria Nazionale delle Marche e “Gul: il cuore delle cose” in collaborazione con la Reggia di Caserta. Ha inoltre pubblicato per Sergio Bonelli Editore, Smemoranda, Linus, XL di Repubblica, Rolling Stone, Vice magazine, La Stampa, GBaby. Nel 2023 pubblica “Natura Morta. Una domanda a Giorgio Morandi” (24 Ore Cultura Comics) e nel 2024 “Favole per psicoterapeuti” (Bao Publishing).