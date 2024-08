BiComix, oggi giornata conclusiva con gara cosplay e BMR Show

Un vero e proprio fiume di appassionati ha invaso ieri sera l’intero Porto Turistico di Bisceglie per la prima giornata della quinta edizione del festival del fumetto BiComix, organizzato da Associazione URCA, con la collaborazione del Comune di Bisceglie, Bisceglie Approdi e Libri nel Borgo Antico. Un’edizione decisamente più grande rispetto al passato, nei contenuti e nel numero di attività, ma anche per l’area interessata dalla fiera, che quest’anno copre quasi 800 metri, da via Nazario Sauro fino alla Lega Navale. Si replica questo pomeriggio, a partire dalle ore 17, per proseguire fino a mezzanotte, con un fitto calendario di talk, attività live, sfilate cosplay, sessioni di giochi da tavolo e giochi di ruolo.

Il programma delle talk sarà aperto da Maicol&Mirco e Clonsi, per una conversazione condotta dal Collettivo Ka-Pow, che spazierà dagli amatissimi Scarabocchi al progetto vegan-friendly di “Ricette del Cavolo”. Si prosegue poi con i fumettisti del collettivo Mammaiuto e a seguire Ratigher e gli autori di Trincea Ibiza. Alle ore 20.45 l’ironico collettivo tutto al femminile composto da Eliana Albertini, Giulia Cellino e Martina Sarritzu presenterà in anteprima il “perduto secondo volume” del loro progetto “Povere Puttane”, con consigli d’amore, esempi di afflizione sentimentale e sprazzi di positività. Infine le talk si concluderanno con un focus dedicato allo Sputnik Festival, evento dedicato al fumetto che si tiene ogni anno a Pisticci, in Basilicata.

Sulla darsena centrale si segnala l’attesissima gara cosplay, durante la quale tanti giovani ragazzi sfoggeranno costumi realizzati artigianalmente e coreografie creative, per il divertimento degli spettatori. A seguire gli autori Leonardo Berghella e Alessandro Starace presenteranno il loro fumetto “Dada Adventure” con una inedita presentazione interattiva.

Alle ore 21.45, Dottor Pira divertirà il pubblico con un monologo di stand-up comedy dal titolo: “I fumetti: una speranza per l’Umanità o strumento di distruzione di massa?”, in cui si cercherà di svelare finalmente i retroscena dell’inspiegabile boom dei fumetti che si è verificato negli ultimi dieci anni. La chiusura del festival, alle ore 22.30, sarà invece affidata al collettivo BMR Production, celebre etichetta di fumetti indipendente che da alcuni anni gira per i club e i palchi di tutta Italia con uno show esclusivo. Proiezioni, visual con i personaggi BMR, musica e inserti umoristici e di varietà, per uno spettacolo che fa tappa per la prima volta al Sud Italia.

BiComix è organizzato da Associazione URCA, con la collaborazione del Comune di Bisceglie, Bisceglie Approdi e Libri nel Borgo Antico, con il supporto di Confcommercio Bisceglie e Gal – Ponte Lama, con il patrocinio di Regione Puglia – Assessorato alla Cultura e PACT – Polo Arti Cultura e Turismo, Provincia Bat e Rai Puglia.