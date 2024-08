BiComix, oggi anteprima del festival con l’inaugurazione di Cantiere Fumetto

Manca ormai poco all’inizio della quinta edizione del festival del fumetto BiComix, che si terrà a Bisceglie dal 23 al 25 agosto. Oggi, alle ore 19, sulla darsena nord-ovest del Porto Turistico si svolgerà la serata di anteprima con l’inaugurazione di Cantiere Fumetto: progetto espositivo dedicato al fumetto più sperimentale e innovativo, realizzato con il sostegno della Camera di Commercio di Bari. Non tanto un’installazione, né tantomeno una mostra di tavole. Piuttosto un “cantiere” che delimita uno spazio mentale. Uno spazio vastissimo che non sottrae altro suolo pubblico, ma che è lo spazio in cui è possibile sperimentare le infinite possibilità dell’immaginazione, della fantasia, del pensiero. Del fumetto.

Quest’anno Cantiere Fumetto sarà dedicato alla collana “Brick”, curata da Ratigher per Coconino Press. Una collana fatta di “libri unici” nella concezione adelphiana, cioè qualcosa che si legge come entrando e permanendo in un’allucinazione possente. Nove fumetti che il pubblico potrà conoscere lungo i 30 metri di esposizione allestiti dai ragazzi di Associazione URCA. “Cantiere Fumetto” sarà inaugurato alla presenza dello stesso Ratigher, che racconterà nei dettagli di questo ambizioso progetto editoriale e di come avviene la scelta dei libri per la collana.

Seguirà, alle ore 20, una lectio magistralis sul manga, il fumetto giapponese, condotta da Vincenzo Filosa, docente di arte e storia del fumetto presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e traduttore in italiano delle opere di grandi maestri come Shigeru Mizuki, Yoshiharu Tsuge, Jiro Taniguchi, Tadao Tsuge.

La serata sarà chiusa da un momento musicale “super relax” a cura di Dottor Pira, pseudonimo di Maurizio Piraccini, tra i più irriverenti fumettisti, grafici e autori televisivi italiani.

Il Bicomix proseguirà poi sabato 24 e domenica 25 agosto con due giorni di festival su tutto il Porto Turistico di Bisceglie, alla presenza di alcuni degli autori più conosciuti e apprezzati del panorama fumettistico italiano come Simone Pace, Dottor Pira, Ratigher, Maicol&Mirco, Vincenzo Filosa, Eliana Albertini, Giulia Cellino, Martina Sarritzu, Spugna, Martoz, Pablo Cammello, Lorenzo Palloni, Lorenzo La Neve, Marco Taddei e tanti altri, insieme a realtà coraggiose e innovative come quelle de La Revue Dessinée, rivista di giornalismo a fumetti, Mammaiuto, Bad Moon Rising Production, Trincea Ibiza, Sputnik Press e a case editrici affermate come Coconino Press, Edizioni BD e HollowPress.

Programma completo su www.bicomix.it.

BiComix è organizzato da Associazione URCA, con la collaborazione del Comune di Bisceglie, Bisceglie Approdi e Libri nel Borgo Antico, con il supporto di Confcommercio Bisceglie e Gal – Ponte Lama, con il patrocinio di Regione Puglia – Assessorato alla Cultura e PACT – Polo Arti Cultura e Turismo, Provincia Bat e Rai Puglia.