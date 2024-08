BiComix, laboratori per ragazzi e bambini in occasione del festival del fumetto



Anche per l’ormai imminente 5a edizione del BiComix, il festival del fumetto di Bisceglie, l’associazione URCA propone una serie di imperdibili laboratori per grandi e piccini condotti da alcuni degli ospiti della rassegna, tra i più conosciuti e stimati artisti nel panorama del fumetto italiano. Workshop destinati agli appassionati, ma anche a tutti coloro che hanno semplicemente voglia di passare qualche ora in compagnia e in allegria.

Si comincia sabato 24 agosto, alle ore 10, presso il Laboratorio Urbano di Palazzo Tupputi. Martina Sarritzu, Giulia Cellino ed Eliana Albertini saranno le “tutor” del Povero Workshop: un laboratorio finalizzato alla realizzazione di una piccola storia in bianco e nero e di una copertina che la racchiude, partendo da fatti di vita vissuta, raccontata e screnshottata, per poi abbinare disegni che quella vita la prendono e la elevano all’ennesima potenza. Attraverso l’utilizzo di materiale presente nel proprio smartphone (note, messaggi, foto, messaggi vocali) si cercherà di dar vita ad una storia inedita. Il laboratorio è per ragazzi/e dai 16 anni in su.

Insieme a Pablo Cammello del collettivo Trincea Ibiza si esplorerà invece il metodo lavorativo utilizzato nel progetto collettivo Nove Maghi: dare forma a potentissimi maghi, imparando a metterli in relazione a quelli di altri autori per creare storie imprevedibili, rispondendo alle domande: Da cosa partire per creare un personaggio? Come dargli un corpo e un’anima? Il laboratorio è per ragazzi/e dai 10 anni in su.

Domenica 25 agosto, stesso orario e stesso luogo, sarà la volta del laboratorio per bambini e bambine a cura di Clonsi e Maicol&Mirco (dai 4 anni in su). Un laboratorio di disegno verduroso, con una golosa sorpresa. I piccoli partecipanti prenderanno familiarità con i personaggi di Signor Cavolo e Melina e daranno libero sfogo alla loro fantasia colorando e disegnando dei loro nuovi potenziali compagni di avventura. Al termine del laboratorio, seguirà una gustosa ricreazione.

Parallelamente, si svolgerà il workshop condotto da Lorenzo La Neve e dedicato al personaggio di Lupo Alberto (dai 18 anni in su). Usando le storie di “Tutto un altro Lupo”, il laboratorio approfondisce le dinamiche di costruzione della comicità, con particolare focus sui tempi comici e l’utilizzo dei personaggi. Inoltre, i partecipanti si cimenteranno con la scrittura di nuove sceneggiature inedite, lavorando sulla definizione e la decostruzione di personaggi iconici come Lupo Alberto, per capire come sfruttare al meglio i tratti di riconoscibilità, per divertirsi al massimo e trarne il massimo della comicità.

Il costo dei laboratori destinati ai ragazzi è di 10 euro, mentre la quota di iscrizione per il laboratorio dedicato ai bambini è di 5 euro. Il costo di iscrizione al laboratorio serve unicamente a sostenere l’associazione URCA e l’evento BiComix, oltre che a coprire il costo di acquisto dei materiali.

I form di iscrizione ai laboratori sono disponibili al link: https://www.bicomix.it/moduli/.

Il BiComix è organizzato da Associazione URCA, con la collaborazione del Comune di Bisceglie, Bisceglie Approdi e Libri nel Borgo Antico. Con il supporto di Confcommercio Bisceglie, Gal – Ponte Lama e con il patrocinio di Regione Puglia – Assessorato alla Cultura e Regione Puglia, Provincia Bat e Rai Puglia.