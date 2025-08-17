BiComix 2025: il programma dei laboratori destinati ad adulti e bambini

Manca ormai pochissimo alla sesta edizione del BiComix, il festival del fumetto della città Bisceglie. Anche quest’anno l’associazione URCA propone una serie di imperdibili laboratori per grandi e piccini condotti da alcuni degli ospiti della rassegna, tra i più conosciuti e stimati artisti nel panorama del fumetto italiano. Workshop destinati non soltanto agli appassionati, ma anche a tutti coloro che hanno semplicemente voglia di passare qualche ora in compagnia e in allegria.

I laboratori, in programma nelle mattinate di sabato 23 e domenica 24 agosto, con inizio alle ore 9.30, si svolgeranno presso il Laboratorio Urbano di Palazzo Tupputi (secondo piano). I form di iscrizione ai laboratori sono disponibili al link: www.bicomix.it/moduli/.

Due i workshop pensati per gli adulti e per i ragazzi più grandi. Le irriverenti e imprevedibili autrici Giulia Cellino, Martina Sarritzu ed Eliana Albertini proporranno, nella mattinata di sabato 23 agosto, il laboratorio “Caro diario, scusa – Riappropriarsi dell’imbarazzo adolescenziale per farne fumetto”. I partecipanti useranno i propri ricordi personali per creare un fumetto di due pagine che permetta loro di trasformare la vergogna nei confronti di certe memorie adolescenziali, reinterpretandole come se tutto fosse andato esattamente nel modo in cui speravano all’epoca, creando una versione alternativa, surreale o eroica, comunque comica, di quei fatti. Verranno messi a disposizione anche adesivi e ritagli per collage di oggetti iconici di fine anni ’90/2000.

La mattina di domenica 24, invece, ragazzi e ragazze dai 14 anni in su potranno cimentarsi con “Archeoinsetti”, workshop in tre dimensioni a cura di Wabbit Hunting Season. Nel laboratorio si scolpiranno negativi in plastilina, come impronte nel terreno, da cui nasceranno fossili in gesso da scavare a mano. Alla fine, ogni creatura sarà nominata e catalogata, dando vita a una piccola collezione di insetti fantastici. È così che tra le pietre del centro storico di Bisceglie affiorano tracce misteriose: impronte di insetti mai esistiti, conservate come fossili venuti da un passato immaginario.

Sabato i più piccoli – dai 5 ai 10 anni – potranno invece prendere parte al divertente laboratorio “CRASH-PAM-TOC: Sono arrivati i giocattoli!”, a cura di Sarah Mazzetti. L’autrice, ispirandosi al proprio fumetto “Elsa, Morandi e l’Uovoverde”, chiederà ai piccoli fumettisti di immaginare e raccontare una storia originale, partendo da uno dei tanti giocattoli che verranno messi a loro disposizione per il workshop. Giocattoli strani, inusuali, appartenenti a un tempo lontano, e a cui i bambini potranno attribuire nuove e originali qualità.

Domenica, invece, spazio al “Bermuda Workshop” a cura di Roberto D’Agnano (anch’esso dai 5 ai 10 anni). Un divertente laboratorio interattivo durante il quale sarà possibile creare il proprio “mutante”. Testa di papero, tentacoli, zampe di struzzo, tutto è possibile liberando la fantasia e dando vita alle creature più strampalate che si possano immaginare

Il BiComix è realizzato con il supporto del Comune di Bisceglie, Bisceglie Approdi, Gal – Ponte Lama e Confcommercio Bisceglie, e con il patrocinio di Regione Puglia – Assessorato alla Cultura, Provincia Bat e Rai Puglia.