BiComix 2025 da record: si chiude l’edizione più grande di sempre per il festival biscegliese

Il BiComix chiude con uno straordinario successo la sua sesta edizione, facendo registrare la più alta affluenza di pubblico da quando esiste la manifestazione. Quest’anno il festival organizzato da Associazione URCA si è aperto a una dimensione internazionale per proporre al pubblico, oltre al consueto ricco programma di attività, anche progetti espositivi inediti e pubblicazioni originali che hanno approfondito alcuni temi di pressante attualità come quelli della guerra e del precariato giovanile. Imponente il programma delle iniziative, che ha portato nella città pugliese alcuni degli autori più noti del panorama fumettistico italiano ed europeo, insieme a realtà coraggiose e innovative nel campo dell’autoproduzione e a case editrici affermate e rinomate per la qualità del loro catalogo.

Tante, in queste tre giornate di festival, le attestazioni pubbliche di stima nei confronti del BiComix provenienti da alcuni degli artisti che, a vario titolo, hanno aderito a questa sesta edizione: Caparezza, Maicol&Mirco, Martin Panchaud, che hanno sottolineato l’importanza di un festival realizzato da appassionati, da persone che il fumetto lo amano veramente, e che mette al centro gli autori, impegnandosi anche nel portare opere più sperimentali all’attenzione di un pubblico ampio e non necessariamente composto da addetti ai lavori.

Un successo anche la mostra “Naufragi Quotidiani”, organizzata a sostegno della campagna “R1PUD1A” di Emergency, a cui ha aderito anche il Comune di Bisceglie per ribadire che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Centinaia i visitatori in queste prime tre giornate di apertura (la mostra sarà visitabile fino al 5 settembre) che hanno affollato le sale di Palazzo Tupputi per scoprire l’anteprima nazionale de “L’Isolo”, il nuovo fumetto di Maicol&Mirco in uscita a settembre, e sorridere amaramente davanti ai suoi iconici Scarabocchi.

Particolarmente gradita dai visitatori è stata l’offerta variegata e avventurosa della “Self Island”, la zona del festival dedicata proprio ai più giovani e innovativi talenti del fumetto italiano, realizzata con il sostegno di NoiEnergia, che ha voluto sposare l’iniziativa, credendo nell’idea degli organizzatori di dare spazio alle nuove generazioni di artisti e al meglio dell’autoproduzione a fumetti italiana. Profondissima Press, BLEKBORD e Sottobosco sono i tre collettivi vincitori del contest organizzato da BiComix e Revue, selezionati da una giuria composta da Caparezza, Miguel Vila e Criminaliza.

Tantissimi gli spettatori anche per gli eventi d’intrattenimento pensati per questa edizione: dal concerto della band Le Stelle di Hokuto, che ha eseguito dal vivo le sigle dei più celebri e amati cartoni animati, alla coloratissima gara cosplay, fino ad arrivare alle due sessioni di live drawing con accompagnamento musicale, che hanno coinvolto alcuni dei fumettisti ospiti del festival, tra cui Maurizio Lacavalla, Marco Taddei, Samuele Canestrari, Sarah Mazzetti, Eliana Albertini, Giulia Cellino e Martina Sarritzu.

I ragazzi di Associazione URCA ringraziano tutti coloro che hanno permesso la realizzazione del BiComix 2025: Comune di Bisceglie, Bisceglie Approdi, Gal – Ponte Lama e Confcommercio Bisceglie, insieme al main sponsor Libri nel Borgo Antico e a tutte le altre realtà che hanno voluto sostenere generosamente il festival. Il Bicomix 2025, inoltre, è stato patrocinato da Regione Puglia – Assessorato alla Cultura, Provincia Bat e Rai Puglia.