BiComix 2023, due laboratori dedicati al fumetto a Palazzo Tupputi

Sono due i laboratori dedicati al fumetto che arricchiranno l’edizione di quest’anno del festival BiComix, organizzato da Associazione Urca, in collaborazione con Comune di Bisceglie, Bisceglie Approdi e Maison Studio. Nella mattinata di domenica 20 agosto, il Laboratorio Urbano di Palazzo Tupputi ospiterà due autori del calibro di Michael Rocchetti, in arte Maicol&Mirco, e Giovanni Dell’Oro, meglio conosciuto come Jioke.

Michael curerà il laboratorio dedicato ai più piccoli (bambini dai 4 anni in su): un appuntamento che avrà al centro il suo libro per l’infanzia “Palla Rossa e Palla Blu” (Bao Publishing) e che affronterà, attraverso il disegno e il fumetto, il tema dell’inclusione. Palla Rossa e Palla Blu sono infatti amici per la pelle, ma fareste meglio a non dire a Palla Rossa che Palla Blu non è proprio tondo come lui, perché si arrabbierebbe moltissimo. In fondo, si sa, l’amicizia arrotonda tutto.

Una mattinata di divertimento e colori, nella convinzione che la creatività non si trasmette, ma che ognuno, incontrando l’occasione di poterla sperimentare, può lasciarsi accendere da essa. Prima di passare “all’azione”, ci si avventurerà nel mondo di Palla Rossa e Palla Blu con delle letture a cura di Lucrezia Mastrapasqua.

Ai ragazzi più grandi (dai 13 anni in su) è invece destinato il workshop “Raccontando a fumetti”, a cura di Giovanni “Jioke” Dell’Oro, autore di grandi successi editoriali come “Pazzia” e “La Casa dei Pulcini” per Edizioni BD. Un laboratorio che mette insieme teoria e pratica per consegnare ai partecipanti gli strumenti necessari a governare gabbia, ritmo e regia per raccontare efficacemente la propria storia a fumetti.

Per accedere a entrambi i laboratori è necessaria la prenotazione attraverso i moduli presenti sul sito www.bicomix.it/moduli/.

