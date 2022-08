Bicomix 2022: torna la rassegna dedicata al fumetto con talk, cosplay e spettacoli

È in programma dal 19 al 21 agosto a Bisceglie la terza edizione di Bicomix, rassegna dedicata ai fumetti e al Cosplay, organizzata dall’associazione Urca con il sostegno del main sponsor Mastrototaro Food e Vecchie Segherie Mastrototaro e del Comune di Bisceglie, del Comune di Bisceglie, BisceglieApprodi spa, Accademia di Belle Arti di Foggia e Bari.

Una tre giorni di talk, concerti, spettacoli, area market e l’attesa gara Cosplay che come di consueto ospiteranno alcuni dei protagonisti nazionali e regionali del mondo del fumetto e si svolgerà sulla darsena di Bisceglie. Il programma prevede l’anteprima venerdì 19 agosto alle ore 20.00 con la presentazione del programma e alle ore 20.30 il talk perché leggiamo i fumetti con il professor Daniele Barbieri, uno dei massimi studiosi italiani di semiotica del fumetto, che da anni dedica la sua ricerca alla ricezione testuale e, più in generale, ai problemi riguardanti il visivo e la narrazione per immagini. Sabato 20 agosto alle 18.00 il talk con Salvatore Vivenzio in collaborazione con il blog Gli Audaci con presentazione e firmacopie di Distorted (Salda Press), alle 19.00 il talk con Federico Fabbri e Francesco Catalani on presentazione e firmacopie di Tristerio e Vanglorio (BD edizioni), alle ore 20 il talk con Marco Taddei e Spugna con presentazione e firmacopie di La Quarta guerra mondiale (Feltrinelli Comics) e lo spettacolo Kpop dei QtDream e Zero O’Clock, alle 21.00 il concerto del gruppo Le Stelle di Hokuto. Infine domenica 21 agosto alle ore 17.00 pre gara con QtDream e Zero O’Clock, alle 17.30 gara Cosplay con Seshira Sandy, alle ore 19.00 il talk con Giovanni jioke Dell’Oro con presentazione e firmacopie di La casa dei pulcini (BD edizioni) alle ore 20.00 talk con Leonardo Berghella e Alessandro Starace con presentazione di Dada Adventure e alle talk con Giulio De Toma e Adolfo di Molfetta.

La locandina ufficiale di quest’anno è stata disegnata da Tommaso “Spugna” Di Spigna, giovane talento emerso dal panorama delle autoproduzioni, che nel tempo ha conquistato sempre più terreno e notorietà, fino ad essere riconosciuto oggi come una delle promesse del fumetto indipendente italiano. La terza edizione del Bicomix vedrà la presenza di diverse decine di giovani artisti e illustratori pugliesi nell’artist harbor, un’area market sempre più nutrita di fumetterie, collettivi ed editori, workshop, incontri con autori e persino concerti e performance legati a doppio filo al mondo del fumetto e dell’animazione. Inoltre torna a grande richiesta l’appuntamento domenicale con la sfilata cosplay che lo scorso anno ha allegramente animato e colorato la darsena biscegliese.

Il festival Bicomix, ideato e organizzato da una realtà giovane come l’Associazione Culturale Urca, nata con l’idea di valorizzare e promuovere la cultura del fumetto e dell’illustrazione, è realizzato grazie al sostegno del Comune di Bisceglie e al prezioso contributo di Mastrototaro Food e Vecchie Segherie Mastrototaro, del Comune di Bisceglie, BisceglieApprodi spa, Accademia di Belle Arti di Foggia e Bari, Freelance Pubblicità Bisceglie, Edil Togen, Ferrucci Group , Pedone, Iconacasa, Il Mastro, Azienda Agricola Bombini e La Tana del Nerd Fumetteria