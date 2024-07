BI-Music: seconda serata della rassegna musicale / I RadioLab in piazza Vittorio Emanuele

Avviato venerdì scorso con un grande riscontro in termini di pubblico, prosegue l’iniziativa “BI-Music”, il programma dei venerdì del mese di luglio durante i quali cittadini, visitatori e turisti, che restano in centro decidendo di non riversarsi sulla litoranea, potranno godere di svago e intrattenimento.

Venerdì 12 luglio, a partire dalle 21:00, pizza Vittorio Emanuele II si animerà con le note e il coinvolgimento dei RadioLab.

I quattro appuntamenti artistico-musicali fanno parte della programmazione di “BI-Happy, il brand creato da Confcommercio Bisceglie e Mad Fever per rilanciare l’immagine turistico-commerciale della città e per dare vigore alle attività biscegliesi aderenti all’associazione di categoria.

Presenta la serata lo speaker radiofonico Giuseppe Martiradonna.

Nel corso della serata saranno presenti postazioni di street food con primi, panzerotti, prodotti da forno e bibite.

Venerdì prossimo, 19 luglio, sarà la volta dei Never Hide, mentre il 26 luglio toccherà ai Picasso Cerveza. La partecipazione alle serate musicali è libera e gratuita.

Direzione organizzativa degli eventi a cura di Tommaso Amato. Partner del programma “BI-Music” del mese di luglio sono l’Assicurazione Generali di Bisceglie (agente Roberta Galantino), Cioccolateria Chocolat, Tatoli Impianti di Tatoli Leonardo, Agribiologos e Ferrara Automobili. Gli eventi si avvalgono del patrocinio del Comune di Bisceglie.