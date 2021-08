Bi-Comix 2.0, torna il festival biscegliese dedicato al fumetto / PROGRAMMA

È tutto pronto per la seconda edizione del “#Bi-Comix 2.0”, il festival biscegliese dedicato al fumetto. Sabato 21 e domenica 22 agosto, la darsena di nord ovest di Bisceglie Approdi Marina Resort rappresenterà il “quartier generale” di una elettrizzante sfilza di eventi interamente dedicati al fumetto, all’immaginario fantasy, ai giochi ed al mondo del cosplay.

Patrocinato dal Comune di Bisceglie, il #Bi-Comix 2.0 nasce e sviluppa le proprie coordinate grazie alla passione e alla tenacia di Giacomo Ferrucci, gestore della fumetteria “La Tana del Nerd” a Bisceglie, di Stefania Galantino (responsabile canali social e grafica dell’evento) e di Tommaso Di Pinto, responsabile degli aspetti logistici. L’iniziativa è avallata e sostenuta dal prof. Piero Di Terlizzi, direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Foggia, allo scopo di ampliare la conoscenza sui nuovi e più moderni linguaggi dell’arte contemporanea.

Il programma delle due giornate prevede ospiti d’eccezione come Giovanni Dell’Oro, in arte JiokE, e Sergio Cosmai, illustratore biscegliese. Si comincia sabato 21, alle ore 18.30, con il pittoresco e colorato corteo cosplay (raduno nei pressi della scalinata di Via Nazaro Sauro). Alle 19.00, all’interno della darsena di nordovest, il firmacopie di “Pazzia”, fumetto d’esordio di JiokE, e a seguire due interessanti talk: il primo con la mangaka Sabrina Bouchami (19.30), in arte Rozenberry, l’altro con lo stesso fumettista JiokE (21.00).

Domenica 22 agosto si parte con due workshop a cura del docente Giuseppe Guida. Alle ore 9.00 via al laboratorio Comics Kids (per bimbi e ragazzi dai 9 ai 13 anni), un’ora più tardi spazio al workshop Graphic Journalist riservato a ragazzi dai 14 anni in su. Gli spazi delle Vecchie Segherie Mastrototaro ospiteranno invece il torneo “Magic the Gathering” a partire dalle ore 10.30. Come già accaduto nella scorsa edizione, il #Bi-Comix sarà arricchito dalla colorata presenza di cosplayer, che costituiranno presenza significativa e animeranno l’atmosfera nell’area espositiva e tra gli stand, con i costumi ispirati ai beniamini dell’immaginario dei fumetti e dei cartoon: a loro sarà riservato un contest domenica sera (ulteriori informazioni sui canali social della manifestazione), con premiazione prevista alle ore 21.30, al termine del talk con il biscegliese Sergio Cosmai, illustratore per “Wizard of the Coast” e non solo.

La parte espositiva sarà incentrata sui due stand predisposti da “La Tana del Nerd”, fumetteria attiva dal 2018 la cui sede è anche un luogo di socializzazione per i giochi di ruolo, con decine di giovani players attivi, e da “Il pianeta dei Saiyan” di Trani, gestita da Nicola Ragno. L’evento sarà realizzato rispettando le normative anti-covid in termini di sicurezza e di prevenzione, con obbligo di utilizzo della mascherina e di certificazione green pass.