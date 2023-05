Belsito festeggia sette anni di repliche del Piccolo Principe a Bari. Presto il debutto a Bisceglie

Nello scorso mese di aprile, a ottant’anni dalla pubblicazione del Piccolo Principe, il regista e attore biscegliese Gianluigi Belsito, in attesa di debuttare a Bisceglie con il Sogno di una Notte di Mezza Estate in collaborazione con Vanna Sasso, ha festeggiato ben sette anni di repliche dell’omonimo spettacolo di teatro-scienza che ogni settimana va in scena presso il Planetario di Bari.

Intanto il suo Teatro del Viaggio è protagonista di una nuova iniziativa: una visita guidata teatralizzata ispirata a san Michele nella città di Minervino Murge durante la giornata che il Touring Club Italiano dedica alla scoperta delle bellezze del Balcone delle Puglie, domenica 7 maggio.

Organizzata dal Console Luciana Doronzo, l’escursione avrà inizio alle 9.30 del mattino davanti alla Grotta dedicata al Santo, dove la compagnia Teatro del Viaggio, diretta da Belsito, accoglierà i visitatori con una breve performance sulla storia dell’Arcangelo, cui presta l’immagine Nicolò Caggianelli, nuovo allievo del laboratorio di teatro e canto in atto presso il Circolo Unione di Bisceglie.