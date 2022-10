BeerComix: si inaugura una stagione ricca di incontri con illustratori e fumettisti

Il BiComix, festival del fumetto biscegliese organizzato dall’Associazione URCA, inaugura una stagione autunnale ricca di incontri e conversazioni dopo il successo della terza edizione. Una rassegna in grado di soddisfare il desiderio di tanti appassionati di continuare a parlare di fumetto e mondo “geek” per tutto l’anno e non solo nei giorni in cui si svolge l’evento estivo principale. Nasce così il “BeerComix”, la parte alcolica del BiComix.

La “casa” del BeerComix nei prossimi mesi sarà il pub Auld Dublin di Bisceglie, che accoglierà fumettisti e illustratori per presentare le ultime e più interessanti novità editoriali e per aprire un dialogo diretto ed “effervescente” direttamente con i lettori.

Si comincia mercoledì 19 ottobre, alle ore 21, con Sergio Cosmai, concept artist biscegliese già ospite della seconda edizione del BiComix. È sua la firma su alcune delle nuove carte del set “Universes Beyond” Warhammer 40k di Magic The Gathering, uno dei trading card game più famosi e apprezzati del mondo.

Da sempre appassionato di tecniche di disegno diverse e variegate, dal 2D al 3D, dall’analogico al digitale, Sergio Cosmai ripercorrerà la sua carriera da illustratore freelance, che lo ha portato a lavorare per realtà prestigiose come Wizards of the Coast LLC, Schwalb entertainment, De Agostini Publishing, Paizo Inc, Ovosonico, Il Mondo Incudine e tante altre.