BeerComix, Salvatore Vivenzio e Gabriele Falzone presentano il nuovo fumetto “Distorted”

Prosegue la stagione autunnale del BiComix, festival del fumetto biscegliese organizzato dall’Associazione URCA, con un incontro dedicato alla presentazione del volume “Distorted”, edito da SaldaPress e accolto in maniera estremamente positiva durante l’ultima edizione del Lucca Comics, in cui si è registrato il sold-out delle copie disponibili.

Lo sceneggiatore e ideatore del fumetto Salvatore Vivenzio sarà ospite, insieme al disegnatore Gabriele Falzone, del secondo appuntamento del “BeerComix”, la parte alcolica del BiComix, in

programma martedì 15 novembre alle ore 21.00 presso il pub Auld Dublin di Bisceglie.

Con “Distorted”, gli autori Salvatore Vivenzio e Gabriele Falzone hanno realizzato un graphic novel che, grazie ad un uso originale e anticonvenzionale del genere supereroistico, riesce a raccontare uno

spaccato della nostra società: una storia di super poteri senza… supereroi. I cosiddetti “distorted” come James, un ragazzo alle prese con una crisi post-adolescenziale e in conflitto con un mondo che lo vorrebbe diverso, sono infatti esseri umani normali che si trovano loro malgrado a gestire poteri incontrollabili e a dover sfuggire ai segugi delle agenzie governative.

Al termine della presentazione, i due autori firmeranno e dedicheranno le copie del loro fumetto, acquistabile in loco o presso la fumetteria La Tana del Nerd, sponsor dell’evento.

È consigliata la prenotazione contattando direttamente l’Auld Dublin al numero 3661985764.