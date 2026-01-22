“Beate noi”, alle Vecchie Segherie Mastrototaro uno spettacolo dedicato alle donne

Venerdì 23 gennaio, le Vecchie Segherie Mastrototaro ospitano “Beate noi”, spettacolo teatrale inserito nella rassegna Singolari, scritto e interpretato da Mariella Parlato. L’evento, a cura di Giambattista Rossi, avrà inizio alle ore 20:30, con apertura delle porte prevista per le 20:00.

“Beate noi” è uno spettacolo dedicato alle donne, ma capace di parlare a tutti. Attraverso voci e sguardi, la scena restituisce un affresco del presente, proponendo un teatro che rifugge etichette e appartenenze di genere e rivendica la propria essenzialità.

Tra momenti di realismo e profonda empatia, il racconto coinvolge e interroga lo spettatore, ponendolo di fronte a fragilità, contraddizioni e resistenze che attraversano la vita quotidiana.

Con “Beate noi”, le Vecchie Segherie Mastrototaro continuano a proporre una programmazione culturale che affianca alla letteratura e al pensiero critico anche il linguaggio del teatro contemporaneo, inteso come strumento di riflessione, confronto e condivisione.